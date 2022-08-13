Українським військовим запропонували додаткову грошову винагороду за кожного полоненого російського солдата.

Таку пропозицію зробив український журналіст Володимир Золкін, який бере інтерв’ю у полонених загарбників.

Як стало відомо NNS, на своєму YouTube-каналі Золкін закликав українських бійців поповнювати фонд полонених для подальших обмінів із російською стороною.

Він також опублікував “цінник” на полонених окупантів:

за бойовика “ДНР/ЛНР” – 200 $

за солдата рф – 300 $

за молодшого офіцера – 400 $

за старшого офіцера/льотчика – 500 $

за кадиривця – 600 $

Золкін пояснів, чим обумовлені такі суми – в росії мешканців ОРДЛО не вважають за людей, а “кадировців” міняють у першу чергу.

Журналіст попередив, що українським військовим у жодному разі не варто ризикувати життям, щоб захопити в полон окупанта, проте за можливості краще зробити це, щоб повернути наших героїв.

Також журналіст пожартував, що тепер росіяни під час здачі в полон кидатимуть зброю і кричатимуть “300 баксів”, щоб залишитися живими.

Фото: armyinform