Скільки нардепів на фронті і чи пішли до війська їхні діти – розповів голова Верховної Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, скільки нардепів на фронті і чи воюють їхні діти.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, передає НСН з посиланням на Громадське.

З початку повномасштабного вторгнення захищати Україну безпосередньо на фронт відправилися два народні депутати з 423 парламентарів.

За словами Стефанчука, на фронт пішли нардепи від фракції «Голос» – Роман Костенко і Роман Лозинський.

Костенко свого часу був командиром взводу та заступником командира розвідувальної роти повітряно-десантної бригади ЗСУ. Брав участь у боях за Донецький аеропорт. Має звання полковника СБУ, перебував на керівних посадах у Центрі спеціальних операцій «А» («Альфа») СБУ.

Роман Лозинський крім політичної діяльності є матросом Сил спеціальних операцій ЗСУ.

«Вони фактично з першого дня пішли на фронт і дуже ефективно працюють і на фронті, і у Верховній Раді. Вони беруть участь як у засіданнях комітетів, так і Верховної Ради», зазначив Стефанчук.

Стефанчук додав, що немає інформації про те, щоб хтось із дітей депутатів пішов на фронт.

«Мабуть тому, що у нас молодий склад Верховної Ради. У когось ще просто немає дітей, у когось вони маленькі. Що стосується старшого покоління, мені про такі випадки невідомо», пояснив голова ВР.

Зазначимо, за законом, народні депутати не підлягають призову під час мобілізації. Проте Костенко і Лозинський добровільно вирішили піти на фронт.

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