Скільки українці відпочиватимуть у 2022 році: свята та вихідні

Українцям розповіли, як саме будуть перенесені робочі дні через державні свята у 2022 році. Відповідний план вже затверджений урядом.

“Апостроф” детально розписав, скільки буде вихідних наступного року, передає NNS.

Традиційно – на початку нового року українців очікує найкоротший робочий тиждень. А загалом у січні буде дванадцять вихідних. Через те, що Новий рік випадає на суботу, вихідний буде перенесено на понеділок, 3 січня. П’ятниця, 7 січня, буде вихідною на Різдво.

У лютому очікується вісім вихідних днів, однак державних чи релігійних свят нема.

У березні буде дев’ять вихідних, зокрема чотири вихідних поспіль – з 5 по 8 березня (субота-вівторок). У суботу, 12 березня, буде робочий день.

У квітні – десять вихідних. Понеділок, 25 квітня, буде вихідним, адже перенесено з 24 квітня – на цей день випадає Великдень.

У травні – одинадцять вихідних, два з них – у понеділок (2 та 9 травня).

У червні – одинадцять вихідних. Вихідні традиційно будуть на Трійцю, тож це буде понеділок, 13 червня. Вихідні будуть і на День Конституції (вихідні: 27 червня – понеділок, 28 червня – вівторок).

2 липня буде робочою субота замість 27 червня. У липні загалом налічуватиметься дев’ять вихідних.

У серпні – дев’ять вихідних. День Незалежності України випадає на середу, 24 серпня, тож цей день буде вихідним.

У вересні – вісім вихідних без жодних державних свят.

У жовтні – одинадцять вихідних, додатковий – 14 жовтня, на День захисника України (п’ятниця).

У листопаді – вісім вихідних без державних свят.

У грудні в українців буде десять вихідних. Додатковий – у понеділок, 26 грудня. Буде перенесений з 25 грудня, коли відзначають Різдво за західним обрядом.

Упродовж 2022 року буде 107 вихідних днів, тоді як у 2021 році було 115-ть.