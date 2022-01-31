В Укравтодорі визначилися, скільки буде коштувати проїзд першою платною дорогою в Україні.

Повідомляється, що вартість проїзду першою концесійною дорогою в Україні коштуватиме приблизно 8 євроцентів (близько 2,6 гривень) за один кілометр.

Про це розповів перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України – Укравтодору Андрій Івко в інтерв’ю Forbes Україна, з посиланням на liga.net передає NNS.

Перша концесійна траса з’єднає селище міського типу Краківець Яворівського району Львівської області (на польсько-українському кордоні) з обласним центром Рівненської області, містом Рівне, пройшовши через Львів та через Броди.

“Це буде дорога першої категорії завдовжки приблизно 280 км”, зазначив Івко.

Він підкреслив, що платна дорога обов’язково матиме і безкоштовну альтернативу.

За його словами, техніко-економічне обґрунтування проекту виконала компанія Автомагістраль-Південь за свій рахунок у рамках меморандуму з Укравтодором. Але вибрати концесіонера (інвестора) можна буде лише при ухваленні законопроекту про концесії. Будівництво планується розпочати вже у 2022 році.

Концесійні дороги – це нові траси, збудовані з нуля приватним інвестором. Компанія, яка зробила дорогу, може брати із водіїв плату за проїзд. Така дорога якісніша, вона скорочує шлях на 50-100 км з одного пункту в інший, і на автобані дозволяється вища швидкість руху.

Водіїв перевірятимуть на алкоголь протягом трьох годин після ДТП – законопроект