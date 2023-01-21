Скандальна блогерка Di.rubens, яка втекла до Росії, знову позивається до офіцера ЗСУ Анатолія Штефана – деталі

Скандальна блогерка Di.rubens – Таїсія Маламан (Онацька) продовжує судитися із офицером Збройних сил України Анатолієм Штефаном, який також є блогером і відомий від псевдонімом “Штірліц”. Цього разу Маламан подала скаргу в Касаційний цивільний суд Верховного Суду.

Перед цим їй відмовляли у позові Солом’янський районний суд Києва та Київський апеляційний суд. Про це у Facebook повідомив Юрій Мельник, адвокат із компанії “Міллер”, який захищає інтереси Штефана, передає НСН.

“Тепер Касаційний цивільний суд Верховного Суду відкрив провадження за касаційною скаргою Маламан. При цьому суд два рази давав їй можливість усунути недоліки поданої скарги – в ній не було зазначено підстав касаційного оскарження та не надано докази надсилання копій документів іншим учасникам справи”, – зазначив він.

Тепер захист Штефана готує відзив на касаційну скаргу. Адвокат чекає судового розгляду справи, аби знову захистити права офіцера ЗСУ.

Сам “Штірліц” теж відреагував на новий позов Маламан. Він вважав, що в історії з блогеркою вже була поставлена крапка, однак вона вирішила йти до кінця.

Штефан розповів, що Di.rubens досі перебуває у Росії, тож касаційну скаргу вона подала онлайн, а її батько у Києві оплатив судовий збір.

“Цікаво що за весь час, “маленька українка” ні одного разу на свою мільйонну аудиторію не заявила свою позицію про війну. Навіть коли бомблять місто де живуть її батьки”, – наголосив Штефан.

“Штірліц” повідомив, що у Маламан тепер новий акаунт в Instagram. А в TikTok вона змінила нік на tomirixii. Профілі дівчина веде з російського Калінінграда.

Нагадаємо, що за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ Маламан виїхала до столиці країни-агресора Москви. Звідти вона продовжила спроби судитися зі Штефаном, проте блогерці відмовляли у позовах..

Скандал навколо блогерки розгорівся після поширення її відео, викладеного в TikTok, офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном.

У ньому вона називає Росію улюбленою країною. Про свою любов до РФ розповідала на Майдані Незалежності. Пізніше в Instagram-відео вона обізвала офіцера Штефана “ганьбою української армії” та заявила про намір звернутися до суду через “фальсифіковану і завідомо неправдиву” інформацію офіцера. Штефан зі свого боку назвав таку реакцію “нонсенсом”.

Незабаром блогершу внесли в базу “Миротворець”, а три компанії заявили про припинення співпраці з нею.