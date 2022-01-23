Сімейне декларування: що це і навіщо його хочуть запровадити в Україні

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує запровадити посімейне податкове декларування. Це дозволить користуватися пільгами тих членів сім’ї, які їх не використовують.

Про це Гетманцев розповів в інтерв’ю OBOZREVATEL, передає NNS.

“Сімейне декларування – це тоді, коли я можу вносити до декларації пенсіонера, який проживає зі мною і має пільги. Але такий пенсіонер не має доходу, не сплачує податку, тому пільгою своєю не користується. Якщо ми ведемо спільне господарство, то це несправедливо. Крім того, це спрямовано на збереження інституту традиційної сім’ї”, пояснив нардеп.

Зазначимо, в Україні ті платники податків, які платили за освіту, медицину, іпотеку, мають право вирахувати ці витрати від сплаченого податку на прибуток та раз на рік отримати компенсацію. Проте більшість українців такою можливістю не користується.

Хто вже повинен заповнювати декларації:

ті, хто отримав доходи від незалежної професійної діяльності;

ті, хто одержав дохід від здачі нерухомості в оренду;

ті, хто продав нерухомість;

ті, хто отримав подарунок;

ті, кому вибачили борг.

Декларація доходів це не лише зобов’язання сплатити податки. Це дозволяє легалізувати свої доходи, і потім отримані гроші можна без проблем розмістити на банківському рахунку та витратити.

Крім того, вже в 2022-му мають презентувати непрямі методи податкового контролю. Це означає, що податкова зможе перевіряти витрати українців та запитувати, чи сплатили податки з отриманої суми. Ті, хто не зможе пояснити джерело походження коштів, має доплатити податок.

До вересня 2022 року можна заповнити нульову декларацію. Кого зачепить?

Нульову декларацію потрібно заповнювати в тому разі, якщо ви заробили в тіні на квартиру, машину, цінні папери або накопичили готівку. Є і мінімальна сума, яка підлягає нульовій декларації, – 400 тис. грн. Тобто якщо у вас відкладено менше, документи можна не подавати.

Сума, яка менша за цей рівень, автоматично “прощається”. Наприклад, якщо ви накопичили 20 тис. доларів (540 тис. грн), їх необхідно задекларувати. Але для цього доведеться віднести готівку в банк і заплатити податок. Якщо “під матрацом” зібралося, наприклад, 10 тис. доларів (еквівалент близько 270 тис. грн), декларувати цю суму непотрібно.

Також ви втрачаєте можливість подати декларацію, якщо працюєте чиновником, або вчиняли кримінальні злочини для заробітку.

Але “відбілити” можна не тільки готівку, а й, наприклад, будинок або машину. Це не означає, що без нульової декларації хто-небудь стане заперечувати право власності. Але якщо ви не можете підтвердити, як заробили на будинок (наприклад, їздили на заробітки без офіційного працевлаштування або мали хорошу зарплату в конверті), то в майбутньому, якщо ви продасте свій будинок, вирученими грошима скористатися буде складно.