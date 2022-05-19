Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що Україна буде вважати перемогою у війні проти Росії.

За його словами, підсумком війни для України має стати визволення окупованих територій та виплата відшкодувань Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю нідерландському сайту NRC, з посиланням на УП передає NNS.

“Перемога – це визволення окупованих територій, включно з Кримом і Донбасом. Виплата репарацій. Засудження воєнних злочинців і тих, хто вчинив злочини проти людяності. Закріплення місця України в європейській інтеграції. Це чотири елементи, які для мене є невід’ємними складовими перемоги”, сказав Кулеба.

Він додав, що кожна війна закінчується дипломатією і в будь-якому разі будуть переговори з Росією

“Нам доведеться подолати багато емоцій після всіх злочинів, скоєних Росією, але якщо є шанс покласти край війні і звільнити окуповані території, ми готові сідати з росіянами за стіл переговорів”, сказав міністр.

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