Що перевірятимуть під час техогляду – автомобілістам на замітку

В Україні техогляд автомобілів стане обов’язковим з вересня 2022 року для практично всіх категорій транспорту. Що точно перевірятимуть під час техогляду.

Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та зареєстровані територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, підлягають обов’язковому технічному контролю відповідно до статті 35 Закону України «Про дорожній рух», повідомили у головному сервісному центрі МВС України, передає NNS.

Для кого в Україні техогляд авто стане обов’язковим у 2022 році

Що перевірятимуть під час техогляду?

Під час обов’язкового технічного контролю в автомобілях перевірятимуть:

систему гальмового і рульового керування;

зовнішніх світлові прилади;

пневматичні шини та колеса;

світлопропускання скла;

газобалонне обладнання (за наявності);

інших елементи у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

Усі результати техогляду разом з фото після техогляду внесуть у загальнодержавну базу даних. При цьому на кадрах обов’язково мають вказати дату та час проведення ТО, які мають повністю відповідати часу і даті видачі протоколу власнику авто. Документи зберігатимуться у базі протягом трьох років.

Яка періодичність проходження обов’язкового технічного контролю?

для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, із строком експлуатації більше двох років — кожні два роки;

для вантажних автомобілів незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них із строком експлуатації більше двох років — кожні два роки;

для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та таксі незалежно від строку експлуатації — щороку;

для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації — двічі на рік.

Додамо, що власнику автомобіля можуть відмовити у проведенні техогляду, якщо машина не відповідає інформації, зазначеній в документах: виявлені відмінності в номерних знаках, невідповідність VIN-коду, а також якщо перед проведенням огляду не були надані необхідні документи.

Які документи знадобляться водіям для проходження техогляду