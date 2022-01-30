Що перевірятимуть під час техогляду – автомобілістам на замітку

В Україні техогляд автомобілів стане обов’язковим з вересня 2022 року для практично всіх категорій транспорту. Що точно перевірятимуть під час техогляду.
Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та зареєстровані територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, підлягають обов’язковому технічному контролю відповідно до статті 35 Закону України «Про дорожній рух», повідомили у головному сервісному центрі МВС України, передає NNS.
Для кого в Україні техогляд авто стане обов’язковим у 2022 році
Що перевірятимуть під час техогляду?
Під час обов’язкового технічного контролю в автомобілях перевірятимуть:
- систему гальмового і рульового керування;
- зовнішніх світлові прилади;
- пневматичні шини та колеса;
- світлопропускання скла;
- газобалонне обладнання (за наявності);
- інших елементи у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.
Усі результати техогляду разом з фото після техогляду внесуть у загальнодержавну базу даних. При цьому на кадрах обов’язково мають вказати дату та час проведення ТО, які мають повністю відповідати часу і даті видачі протоколу власнику авто. Документи зберігатимуться у базі протягом трьох років.
Яка періодичність проходження обов’язкового технічного контролю?
- для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, із строком експлуатації більше двох років — кожні два роки;
- для вантажних автомобілів незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них із строком експлуатації більше двох років — кожні два роки;
- для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та таксі незалежно від строку експлуатації — щороку;
- для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації — двічі на рік.
Додамо, що власнику автомобіля можуть відмовити у проведенні техогляду, якщо машина не відповідає інформації, зазначеній в документах: виявлені відмінності в номерних знаках, невідповідність VIN-коду, а також якщо перед проведенням огляду не були надані необхідні документи.
Які документи знадобляться водіям для проходження техогляду