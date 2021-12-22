Що буде з тарифами на світло в Україні до кінця опалювального сезону

Українцям повідомили, що буде з тарифами на світло до кінця опалювального сезону.

Цього опалювального сезону тарифи на електроенергію для населення змінюватися не будуть.

Про це під час брифінгу 21 грудня запевнив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує ТСН, передає NNS.

“Уряду вдалося забезпечити при проходженні цього опалювального сезону стабільні ціни, і вони так і будуть далі залишатися, незважаючи на деякі експертні оцінки, які нам розказують, що ціна буде збільшена. Насправді нічого не буде, ціна буде стабільна, і українці не заплатять більше за електроенергію”, сказав міністр.

Галущенко також зазначив, що ціни на електроенергію в Україні сьогодні в рази менші, ніж у сусідів.

“Станом на 21 грудня цього року ціна в Україні в об’єднаній енергосистемі 2 тис. 886 гривень за мегават-годину, в Бурштинському енергоострові – 2 тис. 152 гривні. Якщо ми порівняємо ціни з нашими сусідами, то ми побачимо, яка є драматична різниця. У Польщі, аналогічне базове навантаження, ціна складає 9 тис. 539 гривень, в Румунії – 12 тис. 155 гривень, в Угорщині – 12 тис. 936 гривень, в Словаччині – 12 тис. 918 гривень”, сказав очільник Міненерго.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що протягом поточного опалювального сезону тарифи на газ, тепло, електроенергію змінюватись не будуть.

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