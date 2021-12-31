Ще в одному банку можна відкрити картку “єПідтримка”

Оформити картку «єПідтримка» та отримати 1 000 гривень грошової допомоги за повну вакцинацію проти коронавірусу тепер можна і в «Райффайзен Банк». Це вже сьома фінустанова, яка долучилася до державної програми.

Про це повідомили на сайті фінансової установи, пише Громадське, передає NNS.

Для отримання картки у цьому банку треба звернутися до найближчого відділення банку або оформити її онлайн ось тут.

Після оформлення картки необхідно подати заяву на виплату 1000 грн у застосунку «Дія». Для цього відкрити застосунок, у розділі «Послуги» надіслати заяву на отримання допомоги та обрати картку «єПідтримка» «Райффайзен Банку».

Наразі картки ще видають шість інших банків: державні «ПриватБанк» та «Ощадбанк», а також monobank, «А-Банк», «Альфа-банк» та «Укргазбанк».

Хто отримає гроші?

Ви повинні бути повністю вакциновані та мати «зелений» COVID-сертифікат у додатку «Дія». А також бути громадянином України від 18 років.

Гроші можна витратити на книги, спортзали, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або поїздки Україною. Ви отримуєте гроші на 4 місяці. Якщо за цей час ви їх не витратите, рахунок закриють.

Люди від 60 років зможуть використати тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу на соціальні потреби, зокрема, на купівлю ліків. Але таку можливість запустять із січня 2022-го.

Як витратити гроші?

Розраховуватися можна буде онлайн та офлайн, але лише у вказаних категоріях українського бізнесу. Банки розпізнаватимуть COVID-тисячу в разі оплати карткою за допомогою МСС-кодів.

Це код, який присвоюється торговій точці та характеризує напрямок бізнесу. У разі оплати карткою «єПідтримка» він повинен збігатися з одним із кодів, зазначених у постанові.

Витратити гроші на категорії товарів та послуг, яких немає у переліку, переказати їх на іншу картку, зняти готівкою неможливо.

Програма реалізується лише в додатку «Дія», тому не ведіться на шахраїв. Кіберполіція відстежуватиме всі підозрілі ситуації та виплати.