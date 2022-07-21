Що загрожує чоловікам, які виїхали за кордон та не повернулись під час війни

З початком повномасштабної війни, яку розв’язала росія в Україні, військовозобов’язаним чоловікам заборонено виїжджати за кордон.

До 24 лютого 2022 року багато українських чоловіків перебували за межами України – хтось повернувся, а хтось ні.

Чи передбачена якась відповідальність для чоловіків, що виїхали до початку повномасштабної війни та не повернулись – дізнавалися Факти ICTV, передає NNS.

За словами юриста Ростислава Кравця, в нашій країні не передбачена відповідальність за неповернення до України під час воєнного стану.

Законопроєкт, який би карав порушників, намагаються ухвалити народні депутати. Проте впровадження такого закону не відповідатиме нормам Конституції.

“Що стосується змусити чоловіків повернутися, то, насправді, це не лише порушення Конституції, а й порушення логіки. Адже надходження до України фінансів від заробітчан починає перевищувати надходження від експорту”, наголосив юрист Ростислав Кравець.

Окремо він підкреслив, що наразі в Україні де-факто немає будь-якої кримінальної чи адміністративної відповідальності для чоловіків, які виїхали з держави до 24 лютого та досі не повернулися.

Кравець також наголошує, що введення певних штрафів чоловікам, які повертатимуться, буде порушенням Конституції та прав людини.

“Також законом не передбачена й примусова мобілізація, у разі повернення чоловіка, який був за кордоном до війни”, резюмує Кравець.

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