Що відомо про загибель п’ятьох грузинських добровольців під Бахмутом

Учора, 3 грудня, у Донецькій області під Бахмутом загинули п’ятеро грузинських добровольців: Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія.

Як передає NNS, про це повідомило посольство України в Грузії.

«Грузинські добровольці Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія загинули 3 грудня у боротьбі з російськими окупантами під Бахмутом. Вічна пам’ять і слава героям», йдеться у повідомленні.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що група військових, яка складалася з українців та грузинських добровольців з 57-ї бригади, опинилася в оточенні під Бахмутом.

«Відомо про пораненого грузинського командира та п’ятьох загиблих грузинських бійців. Вони під Бахмутом билися за світло проти темряви. Свобода об‘єднує кращих людей в боротьбі з автократичним злом», написав глава ОП.

Доброволець Ромео Парулава в етері грузинського опозиційного телеканалу “Мтаварі” уточнив, що загиблі служили в 57-ій бригаді з березня 2022 року, прибувши з Грузії в Україну.

Іноземний легіон

Нагадаємо, 27 лютого Зеленський закликав громадян іноземних держав, які є друзями України, долучатися до сил тероборони. З них сформували окремий підрозділ — Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.

Політики низки країн, зокрема Великої Британії та Литви, заявили про підтримку громадян, які хочуть приєднатися до захисту України. У березні в Міноборони повідомляли, що в Інтернаціональному легіоні є представники 52 країн. Люди прибувають із сусідніх з Україною держав, з Польщі, країн Балтії, з далеких країв, зі Скандинавії, багато людей з Великої Британії, а також чимало американців.