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Що відбувається в таборі для російських військовополонених (фото)

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в таборі для російських військовополонених

Таке точно не побачать росіяни – що відбувається в таборі для російських військовополонених.

Про це розповідає Андрій Качор в своєму матеріалі, передає NNS.

Як і передбачено Женевськими конвенціями, табір для російських військовополонених розташований глибоко в тилу, якщо хоча б якусь частину України сьогодні можна вважати тилом. Тим не менше тут відносно спокійно, і хоча повітряні тривоги лунають так само часто, як і всюди в країні, артилерійських прильотів в цій місцевості не буває.

Взагалі, місцина має досить цікаву історію про людяність, злочин, кару і тяглість традицій. Проте розповідати її поки не варто, адже тоді буде не складно визначити, де конкретно цей режимний об’єкт розташований. Тож залишимо історичні екскурси на післяперемоги.

Сьогодні ж плин життя тутешніх мешканців врівноважений, хіба привертає увагу значною кількістю людей в однострої. Здебільшого це чомусь молодь: білявка в темно зеленому походжає між багряних дерев, з причепленим до поясу довгим гумовим кийком та в бронежилеті. Вона заходить до споруди і зникає за високими білими стінами, сплетінням колючого дроту і вежами з охоронцями. За цими стінами – десятки російських окупантів, які потрапили в український полон.

“Готуємося приймати більше”

Проте журналістів спершу ведуть не в камери, де мали б перебувати полонені, а… в овочесховище.

Таке точно не побачать росіяни: що відбувається в таборі для російських військовополонених. Фоторепортаж

Тут табір накопичує продовольчі запаси, аби прогодувати ув’язнених окупантів. Саме накопичує, адже продуктів все більшає. Цікавимося, навіщо стільки:

“Ми знаємо, що ЗСУ перемагатимей далі, просуватиметься вперед. Тож полонених ставатиме більше, ми вже готуємося до цього”, – пояснює директор табору.

Найбільше у сховищі картоплі: бульба лежить в галереях, коридорах, на палетах і просто на бетонній підлозі в мішках. Цибуля ж акуратно розкладена на поличках, аби не впрівала. Окремо в слоїках стоять закрутки, наприклад мариновані помідори, заготовлені, судячи з усього, самими полоненими.

Що відбувається в таборі для російських військовополонених (фото)

Однак раціон захоплених окупантів не обмежується самими овочами: тут також зберігаються різноманітні крупи, олія, м’ясо і риба в холодильниках. Пізніше ми ще побачимо, як це все виглядає вже в тарілках полонених.

А тим часом директор установи вирішує провести нас шляхом пересічного російського окупанта, якому пощастило залишитися живим в Україні.

Що відбувається в таборі для російських військовополонених (фото)

Перше, що він побачить – великі темно-зелені ворота з тризубами по центру. Саме через них транспорт з полоненими в’їжджає на територію табору і відвозить окупантів до невеликої будівлі.

Тут їм здійснюють попередній огляд, забирають особисті речі, складають їх в персональні марковані пакети. На безформених пакетах з одягом – бірки з прізвищами російських окупантів. Виглядає це все досить символічною.

Що відбувається в таборі для російських військовополонених (фото)

Далі полонених очікує помивка: банні процедури в загальній душовій з непоганою сантехнікою. Десь, щоправда, видно відпавшу плитку, зате – зі слів директора табору – є гаряча вода з бойлера.

Що відбувається в таборі для російських військовополонених (фото)

З помивки полонені рухаються до фельдшерського пункту: у невеликій кімнаті з одним столом їм здійснюють попередній медичний огляд. Пізніше тих, хто має проблеми зі здоров’ям, помістять у медчастину.

Повертаємо ліворуч і потрапляємо.. в барбершоп! Саме так це місце, не змовляючись, в один голос назвали присутні журналісти: світла кімната з перукарським кріслом і дзеркалом.

Що відбувається в таборі для російських військовополонених (фото)

А якщо в когось є борода, дозволяєте лишати? – питаємося.

“Ви знаєте, більшість хоче бороду збрити”, – відповідають працівники табору. І справді за весь час перебування тут ми так і не побачили жодного бородатого росіянина.

Нарешті показують місце, де сплять полонені. Це не камери, а більше схоже на палати в дитячих таборах середини дев’яностих. В рядок попід вікнами та стіною стоять на вигляд нові ліжка. Деякі з них саме застеляють двоє присутніх в’язнів. Ретельно не придивляємося, але на вигляд білизна чиста, біля кожного ліжка – персональний табурет і одна тумбочка на двох. На простирадлах – картаті ковдри.

Що відбувається в таборі для російських військовополонених (фото)

Що може відрізняти цю локацію від звичайного гуртожитка десь в українському університеті, так це хіба невеликі таблички на бильці кожного ліжка з фото і даними полонених. А ще відро біля дверей, на якому написано “питна вода”. В усьому іншому – доволі комфортне житло з пластиковими вікнами.

В кінці коридору цього ж поверху – щось на зразок актової зали: ряди крісел перед плазмовим телевізором. Там саме показують “Національний телемарафон”, який уважно дивляться кілька десятків ворожих полонених.

Як пояснює директор табору, зазвичай російським окупантам демонструють українські новини по годині-дві на день. Але не лише новини: “Ми і кіно їм показуємо. Таке, знаєте, патріотичне”, – з наголосом на останньому слові пояснює Олег.

Футбол за колючим дротом

Пізніше полонені зізнаються, що нормально розуміють українську мову, адже “наши язикі очень похожи”. Наглядачі за табором, до слова, також спілкуються з в’язнями українською.

Неподалік блоку, де полонені ночують та дивляться телевізор – вхід до медчастини. В одному крилі – палати для хворих та поранених, в іншому – кабінети медиків.

Що відбувається в таборі для російських військовополонених (фото)

Без перебільшення, медчастина облаштована достойно не лише як для подібної установи. Вочевидь, такій апаратурі та асортименту ліків позаздрила б не одна районна поліклініка в Україні. Серед іншого тут кабінет УЗД, стоматологічний кабінет, перев’язочна та кабінет психолога.

Палат небагато і в них переважно в’язні з ампутованими кінцівками, на милицях або з важкими захворюваннями. Зокрема два молодих окупанта: в одного немає обох ніг, інший – з апаратом Ілізарова на кінцівці.

Що відбувається в таборі для російських військовополонених (фото)

У них стандартна легенда: кинули на передову без підготовки, потрапили під обстріл, потім штурм. Результат “кієва за трі дня” – множинні поранення, інвалідність у 20 з лишком років і полон.

Один з хлопців усміхається і зізнається, що війна йому постійно сниться. Проте запевняє, що щасливий, бо залишився живим.

В інших палатах більш пригнічена атмосфера: тут старші чоловіки зі скаліченим тілом і порожнім поглядом в підлогу. На запитання журналістів якщо хтось і відповідає, то неохоче: видається, що їх вже взагалі нічого не цікавить у житті.

Один з полонених постійно стоїть немов на колінах і дивиться з-під лоба. У нього також немає обох ніг, але постійно лежати йому складно, тож він стоїть на залишках ніг на підлозі. В іншого на ліжку помічаємо книгу з написом “В море людском не тонут”.

Що відбувається в таборі для російських військовополонених (фото)

Візуально видно, що в цій будівлі – не всі наявні в таборі, в’язні. Виявилося, що інші в цей час розважаються.

Для полонених облаштовано спортмайданчик з футбольним полем. Газонною травою тут не засіяно і розмітки немає, зате є ворота з сіткою. Полонені грають в пилюці приспущеним м’ячем, усі в однаковій формі. Але за нашої присутності одна з команд встигає забити аж два голи. Ніхто не аплодує, бо замість глядачів – працівники Департаменту з питань виконання кримінальних покарань. Зі спортивного майданчика гарно видно, як над усім табором майорить синьо-жовтий прапор на високій щоглі.

Що відбувається в таборі для російських військовополонених (фото)

Що відбувається в таборі для російських військовополонених (фото)

Іншу групу в’язнів у цей час ведуть обідати. Росіяни неквапом рухаються в колоні по двоє з руками за спиною, на стіні, яку вони минають – портрети всіх українських гетьманів, які ніби спостерігають за російськими полоненими збоку. Замикають ходу окупанти на милицях – вони ритмічно стукають металом по асфальту і особливо повільно підіймаються сходами.

У їдальні росіяни по одному підходять до віконечка, звідки видають хліб. Кожен кусень супроводжується завченим “дякую” українською.

Що відбувається в таборі для російських військовополонених (фото)

На обід сьогодні картопля з м’ясом, суп і навіть салат. Чи то в присутності журналістів, чи так тут відбувається завжди, але полонені їдять мовчки, хіба дуже зрідка тихцем перемовляючись. Запах і вигляд у страв досить апетитний, баландою це назвати язик не повернеться, але й на ресторанні спеціалітети не схоже. Попри цікавість, автор все ж не ризикнув скуштувати бодай одну з них і довірився враженням колег: ті запевнили, що обід абсолютно їстівний. По завершенні трапези, в’язні з кожного столу окремо, але синхронно, встають і з порожніми тарілками в руках і хором виголошують “дякуємо за обід”.

Що відбувається в таборі для російських військовополонених (фото)

Праця не зробить вільним, але дає можливість зателефонувати

Зрозуміло, що в таборі в’язні не лише їдять, лікуються, стрижуться та грають у футбол. На території установи – чимала пилорама та верстати для інших робіт. Наразі полонені окупанти виготовляють піддони та іншу просту дерев’яну продукцію.

Кілька з них саме ріжуть стовбур дерева на дошки, переносять надвір до іншої робочої зони і там гурт окупантів збивають дошки у палети. Керівництво табору розраховує, що найближчим часом вдасться розширити асортимент продукції й таким чином вивести табір на більші доходи.

Що відбувається в таборі для російських військовополонених (фото)

Що відбувається в таборі для російських військовополонених (фото)

Що відбувається в таборі для російських військовополонених (фото)

Частина коштів, зароблених полоненими виплачується їм в якості заробітної плати: в межах 10 гривень на день. Це також вимоги Женевських конвенцій і ці кошти, серед іншого, потім перераховують на оплату міжнародних телефонних розмов окупантів з рідними на росії. Однак тим, хто не має можливості працювати, такі телефонні розмови (а це близько 10 центів за хвилину) оплачують українські платники податків.

Що відбувається в таборі для російських військовополонених (фото)

Як би не хотілося більшості українців, до полонених окупантів в таборі гуманне ставлення. Інколи здається – аж надмірно гуманне. А проте інакше бути не може: подібні заклади в Україні перебувають під постійним моніторингом міжнародних організацій, зокрема МКЧХ, та й сама Україна постійно наголошує про неухильне дотримання Женевських конвенцій. Тож цілком ймовірно, що потрапивши до українського полону, окупант з російської глибинки опиняється в таких побутових умовах, про які на його рідній казанщині або сизранщині можна лише мріяти.

Що відбувається в таборі для російських військовополонених (фото)

Що відбувається в таборі для російських військовополонених (фото)

Чи викликає подібний стан речей відчуття несправедливості чи роздратування, особливо з огляду на те, в яких нелюдських умовах утримує наших захисників росія? Напевно, що так.

Чи викликає це у той же час відчуття переваги над ворогом, переконання, що ми з ними перебуваємо на різних щаблях цивілізаційцного розвитку? Безсумнівно.

Перед поїздкою до табору здавалося, що буде складно опанувати себе і спостерігати за живими окупантами без бажання їм помститися за все, що зробили росіяни в Україні.

Проте опинившись перед ними так близько, виявилося, що нічого, окрім байдужості й подекуди огиди, насправді не відчуваєш.

Спустошені, пригнічені, цілком безвольні істоти, в яких складно вгадати залишки особистостей. Інколи здавалося, що дехто з полонених усвідомив глибину життєвої прірви, в яку потрапив і з якої навряд чи колись врятується.

Єдине, що точно не відчуваєш – це співчуття.

Джерело: Обозреватель

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