Що відбувається на фронті і що робити суспільству. Своїми думками з цього приводу поділився журналіст Юрій Бутусов.

Далі НСН публікує його текст без змін.

Позиційна боротьба за тактичну ініціативу по усьому фронту продовжується, інтенсивність ракетно-артилерийськіх ударів зростає. Дії наших військ призвели до зупинки наступальних дій окупантів на усіх ділянках. “Друга армія світу”, яка розповідала про “Київ за три дні”, зараз пишається тим, що їм десь вдається утримати оборону під ударами українців, хоча ворог досі має значно більшу кількість бойової техніки, важкого озброєння, і особливо авіації. Росія має найбільшу кількість танків у світі, але лякається кількох десятків Леопардів та Челенджерів.

Росія намагається створити враження, що великий український наступ розпочався, і російська армія нібито його вже відбила.

Насправді, Україна нав’язує ворогу битву на виснаження, яка може тривати не один місяць. Визначні перемоги під Харковом, Балаклією та Херсоном були частиною великої битви на виснаження, яка велась багато місяців у 2022-му, і цього напруження російський фронт не витримав. Не все зараз у нас добре і не все вдається, так само як і у противника, але українські воїни при кожній нагоді як завжди самовіддано йдуть вперед та тримають позиції.

Робота тилу має полягати у підтримці цієї боротьби. Ключове значення у позиційній боротьбі мають дрони. Які б збори у нас не проводили, скільки б не оголошували закупівель, всього цього не достатньо. Дрони потрібні зараз в першу чергу, це абсолютний пріоритет. Другий пріоритет – засоби радіоелектронної боротьби для захисту від російських дронів. Кожен дрон, який вдається закупити у Китаї, значить не тільки посилення наших сил – це значить, що ці дрони не отримає російська армія та не зможе вбивати ними наших людей.

Не менше значення мають поставки дронів та систем РЕБ, які виробляють країни-союзники. Ми зацікавлені у максимальних закупівлях, щоб вони збільшували виробництво.

Українській владі я б порадив негайно відмінити будь-які податки та дозвільні процедури при ввезенні та закупівлі дронів, оптики, систем РЕБ та комплектуючих як з юридичних так і з фізичних осіб, вітчизняних та іноземних, ніякі реєстри волонтерів тут взагалі не потрібні. Чим більше ми купуємо дронів та РЕБ як за рахунок бюджету так і за рахунок приватних осіб, тим більше ресурсів ми кидаємо на важелі нашої перемоги.

Битва за Україну продовжується, і вона буде ще тривалою, для нас важливо у цій боротьбі кидати у бій якомога більше дронів, техніки та снарядів, щоб якомога менше кидати у бій людей, щоб максимально зменшити наші втрати.

Основний результат битви – темп втрат та співвідношення втрат.

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