Пенсії учасникам бойових дій – особливий вид виплат. Призначення таких пенсій має низку особливостей, які часто бувають не до кінця зрозумілими та викликають запитання.

Наприклад, Микола Гаврилюк з Волинської області у розмові з «Пенсійним кур’єром» зазначає:

«Подав документи до Пенсійного фонду для призначення такого виду пенсії, але її так і не призначили».

В свою чергу Олексій Шматов з Полтавщини питає:

«Навіщо для призначення пенсії учаснику бойових дій треба мати страховий стаж?».

Він не розуміє, чому військова пенсія має залежати від наявності цивільного стажу.

Обидва питання можуть бути пов’язані між собою – нестача страхового стажу дійсно буває причиною у відмові як звичайної, так і військової пенсії. Але одна справа, коли на пенсію претендує кадровий військовий, який служив все життя в ЗСУ, а інша, – коли пенсію оформляє цивільна людина, яка отримала статус УБД, наприклад, ставши добровольцем.

Розрахунок цих пенсій буде відрізнятися. Військовим пенсія призначатиметься за спеціальним Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» залежно від кількості вислуги років та сум грошового забезпечення.

В другому випадку пенсія обчислюється на загальних підставах залежно від наявного страхового стажу і зарплати за нормами Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Статус УБД може отримати як доброволець чи контрактник, так і кадровий військовий. Проте, вік і умови виходу на пенсію різні. Учасник бойових дій, який не є кадровим військовим, може вийти на пенсію на 5 років раніше і повинен мати страховий стаж. Кадровий військовий може піти на пенсію на 15 і навіть на 20 років раніше за наявності достатньої кількості військової вислуги.

Тобто обидва питання пов’язані між собою – нестача стажу. Якщо вони не були все життя військовими, проте отримали статус УДБ, то для призначення пенсії потрібно не лише відповідне посвідчення, але і достатня кількість стажу.

Деталі NNS дізнався на сайті social.com.ua.

Пільговий вік

Статус УБД дає право виходу чоловікам (і кадровим військовим, і ні) на пенсію у 55 років, жінкам – у 50. При цьому чоловікам необхідно мати не менше 25 років страхового стажу, жінкам – 20 років. У цьому випадку вислуга років військовослужбовців прирівнюється до страхового стажу. Разом з тим, кадрові військові можуть вийти на пенсію навіть раніше за наявності необхідної вислуги років.

Цікаво, що родини військових, які загинули під час бойових дій, також мають право на відповідне зниження пенсійного віку. Це стосується дружини (чоловіка), якщо вони не взяли повторний шлюб, та батьків, яким надано статус сім’ї загиблого захисника/захисниці України

Надбавки до пенсії УБД

Учасникам бойових дій до пенсії встановлюється доплата в розмірі 25% прожиткового мінімуму. Станом на 1 липня така надбавка складає 506,75 грн.

Є ще цільова грошва допомога в розмірі 40 грн. Вона з 2004 року передбачена Законом «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни».

Разом з тим загальний розмір пенсії УБД не може бути меншим ніж 210% прожиткового мінімуму. Тобто наразі така пенсія не може бути меншою ніж 4256,70 грн. Ця норма діє на підставі постанови Кабінету Міністрів від 26 червня 2019 року №543.

Доплати за статус УБД встановлюються до будь-якого виду пенсії, адже такий статус може мати і військові і цивільні пенсіонери.

Отримання статусу УБД

Рішення про надання та позбавлення статусу УБД приймається спеціальними комісіями, що утворені при силових відомствах: Міноборони, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, Держприкордонслужби тощо. Для розгляду спірних питань існують також міжвідомчі комісії. В окремих випадках питання розглядається Міністерством ветеранів.

У місячний термін після завершення особами виконання бойових завдань командири (начальники) військових частин (підрозділів) мають представити відповідні документи на розгляд комісії. Якщо командир цього не зробив, військовослужбовець може самостійно подати рапорт до відповідної комісії. Питання щодо надання статусу має бути розглянуто впродовж місяця.

Щоб отримати статус УБД, насамперед, необхідні:

доповідна записка командира військової частини, в якій вказується: псевдонім особи, годинні та просторові показники виконання ним поставленого завдання;

витяг з наказу про залучення особи до виконання бойових завдань;

витяги з документів, що стосуються поставлених завдань, зазначених у доповідній записці;

у разі потреби – документ, що підтверджує зв’язок поранення (контузії, каліцтва) з безпосереднім виконанням завдань, виданий відповідною військово-лікарською комісією.

Особливості оформлення пенсії

Є важлива відмінність в оформленні пенсії за вислугу років і за статус учасника бойових дій. В першому випадку треба звертатися до відділу кадрів тієї силової структури, до якої належить військовослужбовець, тобто за місцем служби чи роботи. Там допоможуть зібрати необхідні документи і передадуть їх до Пенсійного фонду.

Натомість учасник бойових дій спочатку має отримати відповідний статус і посвідчення, а вже потім із цим посвідченням треба самостійно звертатися до Пенсійного фонду (особисто або скориставшись порталом електронних послуг Пенсійного фонду).

Пенсія військовим за вислугу років призначається:

незалежно від віку – за наявності 25 років військової вислуги, а льотчикам і підводникам – за наявності 20 років;

в 45 років – якщо на день звільнення в цьому віці військовий має не менше 25 років загального стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців календарної вислуги;

в 45 років – якщо на момент звільнення військовий має 20 років вислуги незалежно від загального стажу.

Пільги при обчисленні стажу

Слід зауважити, що окремі види військової служби можуть зараховуватися до вислуги років у полуторному, подвійному і навіть потрійному розмірі. Наприклад, в потрійному розмірі зараховуються періоди участі в бойових діях, в тому числі час безпосередньої участі в АТО.

Військова служба може бути зарахована і в загальний стаж, якщо мова про призначення звичайної пенсії за віком.

Розмір пенсії за вислугу років кадровим військовим

Базовий розмір пенсії за вислугу років складає 50-55% сум грошового забезпечення військовослужбовця. За кожний рік вислуги понад 20 років пенсія додатково збільшується ще на 1-3% залежно від виду служби і пункту, за яким призначається пенсія. Максимальний розмір пенсії не може перевищувати 70% сум грошового забезпечення. Також загальний розмір пенсії не може бути меншим, ніж розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що з 1 липня становить 2027 грн. Водночас діє постанова Кабінету Міністрів від 14 липня 2021 року №713 відповідно до якої загальний розмір пенсії, призначений за згаданим Законом, не може бути менше 3854 грн.

Доплати за особливі заслуги

Громадяни, нагороджені, зокрема, орденами, мають право на доплату до пенсії відповідно до Закону «Про особливі заслуги перед Україною». Розмір доплат за цим Законом складає від 20 до 40 відсотків прожиткового мінімуму ( від 405,40 до 810,80 грн).

Є також військові, яким може бути надано статус особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною. Такими вважаються, зокрема, Герої України, яким починаючи з 2014 року вручено орден «Золота Зірка», особи, нагороджені орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, орденом княгині Ольги трьох ступенів. Зараз за цей статус доплачують до пенсії 70% прожиткового мінімуму, тобто 1418,90 грн (2027 х 70%).

З 1 січня 2023 року розмір цієї доплати мають суттєво підняти. Залежно від нагороди доплати тим, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, складатимуть щомісяця від однієї до трьох мінімальних зарплат. Зараз мінімальна зарплата в Україні становить 6500 грн.

Доплата за особливі заслуги встановлюється незалежно від виду пенсії.

Головне фото: Віталій Солоний / АрміяInform