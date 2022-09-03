Міністерство охорони здоров’я опублікувало пам’ятку, що потрібно мати вдома, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії.

Про це повідомляє NNS з посиланням на МОЗ.

“Незважаючи на міжнародний нагляд за роботою Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, краще бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, у тому числі пов’язаних з поширенням радіації”, зазначають у міністерстві.

Там уточнюють, що захистити себе від впливу радіації можна тільки при дотриманні трьох основних правил:

перебувати в укритті;

стежити за офіційною інформацією;

слідувати вказівкам органів влади.

Якщо у вашій місцевості трапилася радіаційна аварія, її можна перечекати в приміщенні. Заздалегідь підготуйте:

Скотч, плівку, щільну тканину тощо – якщо ви будете залишатися у будинку, а не в укритті.

Радіоактивний пил осідатиме на усіх можливих поверхнях, тому слід ущільнити вікна та двері. Після того – не підходьте до них близько. Не користуйтеся зовнішніми системами вентиляції чи обігріву, зменшіть можливість потрапляння повітря з вулиці.

Засоби гігієни: мило, шампунь.

Після того, як ви зайдете у приміщення, слід змити з себе весь пил та бруд, тому найкращим буде прийняти душ. За відсутності такої можливості – вимийте руки, обличчя, відкриті ділянки шкіри. Намагайтеся не терти шкіру, щоб не пошкодити її та запобігти потраплянню радіоактивних речовин у рану.

Пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття.

Після того, як ви змиєте з себе пил, слід переодягтися у чистий одяг, а попередній – акуратно зібрати у пластикові пакети (найкраще – герметичні) та покласти його подалі від людей чи домашніх тварин.

Їжа та вода.

Слід заздалегідь подбати про запаси їжі та води. Найкращим буде зберігати такі запаси у герметичних контейнерах. Пляшкова вода вважається придатною до споживання. Важливо, що кип’ятіння не знезаражує воду від радіоактивних речовин. Проте водопровідну воду можна використовувати для миття, але не для споживання.

Лікарські засоби.

Подбайте про запас ліків, які можуть бути потрібні вам за станом здоров’я.

Йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати йодид калію «для профілактики» без потреби – неприпустимо. Це може зашкодити вашому здоров’ю.

Засоби зв’язку.

Влада сповіщатиме про ситуацію та даватиме вказівки, які потрібно виконувати, тому подбайте про наявність мобільного інтернету, телебачення, придбайте радіоприймач, який може працювати від батарейок у разі аварії на електромережах. Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел.

Також варто зібрати документи, адже вони можуть бути необхідними у разі евакуації.

Захистити себе від впливу радіації можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади.

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Йодна профілактика у разі радіаційної аварії – як захистити свій організм