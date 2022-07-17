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Що потрібно для швидкого звільнення півдня України – пояснили у Повітряних силах

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звільнення півдня

Для швидкого звільнення півдня України ЗСУ потрібне поєднання авіації та артилерії.

Таку думку озвучив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв’ю Радіо НВ, передає NNS.

“Авіація у суміші з артилерією дійсно може допомогти у швидкому визволенні наших територій”,зазначив Ігнат.

За його словами, Україна має штурмову та бомбардувальну авіацію, армійську авіацію Сухопутних військ (ударні вертольоти та Мі-8, які теж є бойовими).

“Це все у нас працює щодня. Ми щодня завдаємо ракетно-бомбових ударів по противнику, винищувачі прикривають це все з повітря”,зазначив Ігнат.

Проте, на думку речника, якби в України були сучасні американські літаки із сучасним озброєнням, особливо ракетним, радари, які можуть з повітря знищувати системи ППО противника, ударна авіація, яка є в України, могла б допомагати просуванню наземних військ з якомога менших втратами.

“І тут на передову роль виходить наша артилерія. Ми вже отримали HIMARS, гаубиці M777, які за допомогою розвідданих, безпілотних літальних апаратів можуть завдавати ювелірних високоточних ударів”,зазначив він.

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