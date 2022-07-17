Для швидкого звільнення півдня України ЗСУ потрібне поєднання авіації та артилерії.

Таку думку озвучив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв’ю Радіо НВ, передає NNS.

“Авіація у суміші з артилерією дійсно може допомогти у швидкому визволенні наших територій”, зазначив Ігнат.

За його словами, Україна має штурмову та бомбардувальну авіацію, армійську авіацію Сухопутних військ (ударні вертольоти та Мі-8, які теж є бойовими).

“Це все у нас працює щодня. Ми щодня завдаємо ракетно-бомбових ударів по противнику, винищувачі прикривають це все з повітря”, зазначив Ігнат.

Проте, на думку речника, якби в України були сучасні американські літаки із сучасним озброєнням, особливо ракетним, радари, які можуть з повітря знищувати системи ППО противника, ударна авіація, яка є в України, могла б допомагати просуванню наземних військ з якомога менших втратами.