Шарій -“Шістка”, Соловйов – “дама”: нова колода карт для гри в дурня

В Україні з’явилися нова колода карт для гри в дурня, на картах зображені зрадники та російські пропагандисти.

Тепер в дурня можна зіграти картами, на яких красуються Маргарита Симоньян, Марія Захарова, Анатолій Шарій, Володимир Соловйов, Ольга Скабєєва, Сергій Шойгу, Олександр Лукашенко та інші любителі “русского мира”.

Автори такої ідеї – InformNapalm. Про це NNS дізнався з повідомлення РБК-Україна.

Як виглядає колода карт

Цікаво, що купити такі карти поки не можна, на звороті колоди зазначено, що вони тільки для ЗСУ, НГУ, СБУ та ДПСУ.

На кожній карті вказана посада людини, а також її фото. В колоді, наприклад, є такі зрадники, як Ілля Кива, Юрій Кот.

До речі, блогер Антон Ходза зазначив, що насправді колод дві.

“Насправді дві – одна з російськими недовояками для ЗСУ, поліції і СБУ, і одна з популярними пиками широких мас. Карти – це завжди топова тема. Але Inform Napalm не тільки через це молодці, а й через той величезний пласт інформаційної роботи, яку вони без перерви виконують з 2014 року”, написав Ходза.

У коментарях користувачі відзначили, що через п’ять років такі карти можуть коштувати дуже дорого.

Років через 5 буде дорого коштувати. Якщо з автографами – дуже дорого.

Валет Лукашенко – це супер.

Клас! Заздрю, сподіваюсь будуть у продаж!

Скабєєва і Сімоньян – дами, а Захарова сімка? Образливо їй дуже, мабуть. Вже стало цікаво, а хто тузи? Ну що шарій шістка, ясно й так.

Мені тішить, що є картка 9 з Навальним. Можливо, до багатьох дійшло, що всі росіяни є ворогами для нас.

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