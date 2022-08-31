Шахраї грабують українців під виглядом виплат – список фальшивих сторінок

В Україні активізувалися зловмисники, які під виглядом виплат грабують громадян. У Фейсбук зросла кількість шахрайських сторінок.

Про це попереджає Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, передає NNS.

Зловмисники використовують тематику грошових компенсацій, фінансової допомоги від ООН, Європейського суду з прав людини, Товариства Червоного Хреста тощо. Обіцяють виплати “за рахунок конфіскованих активів рф”, посилаються на нечинні рішення різних органів влади України.

В оголошеннях пропонують перейти за посиланням, яке веде на фішингову сторінку так званого “Єдиного Компенсаційного Центру Повернення Невиплачених Грошових Коштів”. На цьому сайті користувачам пропонують отримати виплату за умови надання персональної інформації та здійснення додаткового платежу. Як результат – дані банківської картки будуть скомпрометовані.

В CERT-UA закликають українців дбати про фінансову безпеку:

Довіряйте інформації тільки з офіційних сайтів держорганів – надто коли йдеться про якісь виплати. Перевіряйте дані. За потреби уточніть телефоном або під час особистого візиту.

Ніколи не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті – негайно заблокуйте картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку або через інтернет-банкінг.

Офіційні сторінки і рекомендації:

Офіційний сайт Платформи єДопомога: https://aid.edopomoga.gov.ua/ Відповіді Мінсоцполітики на найпоширеніші запитання щодо виплат від міжнародних організацій: https://www.msp.gov.ua/news/22077.html Ніколи не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах, а також налаштуйте контроль руху коштів (підключіть SMS-інформування, встановіть ліміти на операції). Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському веб-сайті – НЕГАЙНО заблокувати платіжну картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через Інтернет-банкінг. Скористайтеся основними порадами платіжної безпеки Національного банку України https://bank.gov.ua/promo/stopfraud/ та правилами кібергігієни https://cert.gov.ua/recommendation/31

Шахрайські сторінки:

hXXps://www.facebook[.]com/people/News-for-people/100081961447678/

hXXps://www.facebook[.]com/ЄДoпoмoгa-107571865413656/

hXXps://www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083883771031/

hXXps://www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083117652085/

hXXps://www.facebook[.]com/News-Info-UA-107681682060482/

hXXps://www.facebook[.]com/Термінові-Новини-України-24-102528442546873/

hXXps://www.facebook[.]com/Допомога-українцям-104110342431366/

hXXps://www.facebook[.]com/people/Фонд-соціально-підтримки-громадян/100082904180219/

hXXps://www.facebook[.]com/people/Новини-247/100084930128994/

hXXps://www.facebook[.]com/UA-MEDIA-1330918720341094/

Який вигляд мають шахрайські сторінки