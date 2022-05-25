Шахраї почали телефонувати рідним бійців ЗСУ

Сім’ям та рідним бійців ЗСУ почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення.

Особливо це стосується тих військовослужбовців, які потрапили в полон або вважаються безвісти зниклими.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу, передає NNS.

Зловмисники телефонують із прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду «надати інформацію» про військового та «сприяти визволенню з полону».

Вони користуються емоційним станом рідних та близьких. Також шахраї намагаються нібито з метою уточнення дізнатися особисті дані українських бійців.

«Офіційно повідомляємо, що представники ЗСУ або інших органів військового управління чи державних установ не збирають кошти та не розвʼязують питання звільнення з полону викупом», наголосили у Генштабі.

Там вказують, що питання звільнення військовополонених перебувають лише в компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів із членів сімей та близьких не відбувається.

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