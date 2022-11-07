Сержант Маркус порадив жителям двох західних областей виїхати

Військовослужбовець, а до війни ще й популярний блогер сержант Маркус порадив жителям північно-західної частини Рівненської області та північно-східної Волинської області на місяць виїхати з громад.
Про це Валерій Маркус 6 листопада написав у себе в Тelegram, передає NNS.
«Хто проживає у північно-західній частині Рівненської області та північно-східній Волинської області, на найближчий місяць рекомендую десь поїхати відпочити. Як все буде добре, спокійно собі повернетесь», написав він у дописі.
Заклики Маркуса прокоментував військовий експерт Андрій Коваленко, пише varta1.
За його словами, до кінця листопада Україна зрозуміє, скільки людей та техніки росія стягнула в білорусь.
Зараз там сконцентровано 6 тисяч окупантів, 80% з яких «мобіки», а ще розбита під Харковом Таманська дивізія.
Натомість очільник Рівненської обласної військової адміністрації запевнив, що ситуації для хвилювань немає. Про це він написав у Telegram.
«Друзі, на півночі Рівненщини – все спокійно. Жодних змін по той бік державного кордону не спостерігаємо. Як завжди наші бійці – ЗСУ, ТрО, добровольці – в повній готовності та хорошому моральному дусі. Час від часу телеграм-каналами ширяться припущення про ефемерні загрози нападу з боку білорусі. Зокрема сьогодні. Але підстав для них – немає.
Довіряємо тільки офіційним джерелам інформації! Зберігаємо спокій. Займаємося звичними справами, які сприяють розвитку економіки держави. Та віримо у Збройні сили України»,запевнив Віталій Коваль.