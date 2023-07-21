Уряд прийняв рішення купити «Сенс Банк» за 1 гривню. У п’ятницю, 21 липня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про націоналізацію фінустанови.

Уряд постановив, що держава в особі Міністерства фінансів придбає банк за 1 гривню, повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає НСН.

Також нардеп опублікував відповідну постанову уряду.

Так, держава купує акції банку в повному обсязі за одну гривню. Тепер Міністерство фінансів буде органом управління державного «Сенс Банку» (раніше — «Альфа-Банк»). Права на його акції перекажуть на рахунок у цінних паперах в «Укрексімбанку».

Кабмін запевнив, що «Сенс банк» виводять з ринку «з урахуванням необхідності забезпечення стабільності банківської системи й захисту прав та інтересів вкладників та інших кредиторів банку».

Національний банк України 20 липня вирішив вивести з ринку «Сенс Банк» та звернувся до уряду з пропозицією про його націоналізацію.

У Нацбанку зазначили, що кінцевими власниками «Сенс Банку» є громадянин росії та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин росії та Латвії Петро Авен та громадянин росії Андрій Косогов. Вони перебувають під санкціями ЄС й багатьох інших країн за підтримку агресії проти України.

Що було раніше

Президент Володимир Зеленський 16 червня підписав закон, який дозволяє націоналізувати банки, що належать підсанкційним особам. «Економічна правда» зауважила, що це дозволить НБУ дати старт націоналізації «Сенс Банку» (колишній «Альфа-банк»).

Після накладання санкцій на російських акціонерів «Альфа-Банку», зокрема на російського олігарха українського походження Михайла Фрідмана, Нацбанк відсторонив їх від управління та призначив незалежним довіреним представником Сімеона Дянкова.

Тоді ще «Альфа-Банк» був внесений НБУ до переліку системно важливих. У ньому зберігаються 48 млрд грн депозитів фізосіб (6% від усіх депозитів в українських банках) і 24 млрд грн коштів підприємств.

«Сенс Банк» має 130 відділень у всій Україні. Фінустанова обслуговує понад три мільйони фізичних, 55 тисяч юридичних осіб та 82 тисячі ФОПів. У банку працюють 4,5 тисячі співробітників.

24 вересня 2022 року Нацбанк України погодив зміни до статуту «Альфа-Банку» про перейменування його на «Сенс Банк». У такий спосіб фінустанова вирішила позбутися «психологічної повʼязаності» з російським «Альфа-Банком».

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