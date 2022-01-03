Секс-скандал в УПЦ МП: іноземець заявив, що його зґвалтував священник

Аспірант із Франції Ніколя Імбер розповів, що священник Української православної церкви Московського патріархату зґвалтував його. Це сталося, коли іноземець хворів на коронавірус.

Про це NNS дізнався з повідомлення 24 каналу, який посилається на ТСН.

Іноземець заявив, що його зґвалтував священник. Як все сталося

Чоловік приїхав до Києва, аби досліджувати відносини в православній церкві. У межах цього він часто спілкувався зі священниками.

Іноземець також читав лекції в Київському політехнічному інституті. Згодом у француза діагностували коронавірус.

Коли Імберу стало дуже погано, він звернувся до священника Московського патріархату. Він же запросив чоловіка до себе, нагодував, напоїв горілкою, а тоді вклав спати.

Далі, за словами француза, священник прийшов у кімнату до нього та ліг поруч. Чоловік наголосив, що був дуже знесилений, аби пручатися, коли “священник ґвалтував його”.

Реакція УПЦ МП

У Московському патріархаті заявили, що про інцидент наразі нічого не чули. Речник УПЦ МП архієпископ Климент порадив іноземцю звертатись до правоохоронців.

“Якщо у людини є якісь проблеми, то треба звертатись до слідчих органів. Відповідно до того, як цивілізовано все це вирішується”, зазначив він.

Поліцейські вже з’ясовують обставини ситуації. Постраждалому там сказали, що розслідування може затягнутися на місяці.