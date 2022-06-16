Українські розвідники отримали детальну технічну документацію щодо будівництва “кримського моста” і виклали її у відкритий доступ.

Про це NNS дізнався з повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Отримано детальну технічну документацію «кримського мосту». У найближчому оточенні Путіна заявляють про «гарантовану» безпеку «кримського мосту». Речник кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію. Втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об’єкта. Зокрема, мова про технічну документацію «Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку». Окрім іншого, вона має докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з’їзди та всю інфраструктуру комплексу», йдеться у повідомленні ГУР.

Документ виклали у відкритий доступ, з ним можна ознайомитися ТУТ.

Раніше Дмитро Марченко, генерал-майор ЗСУ, відповідаючи на запитання про те, чи Керченський міст буде однією з цілей після того, як українські військові отримають обіцяну зброю, сказав:

«Так, це сто відсотків. Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження. Це ми ніби основну кишку підтягування резервів просто повинні обрізати. Як тільки обріжеться ця кишка, у них розпочнеться паніка. І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими. Ну, тому що, на жаль, населення там таке».

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