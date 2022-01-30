Розстріл на заводі “Південмаш” у Дніпрі: ДБР шукає жінку, яка вивезла Артемія Рябчука

У Дніпрі в ніч на 27 січня 20-річний солдат-строковик Національної гвардії Артемій Рябчук розстріляв людей на заводі “Південмаш”. Слідчі Державного бюро розслідувань та Національна поліція шукають свідків та очевидців трагічної події.

Про це у суботу повідомляє пресслужба ДБР, передає NNS.

Слідство встановило, що підозрюваний після того, як втік з місця події з автоматом та магазинами з патронами, ходив по житлових кварталах міста Дніпро біля Південного машинобудівного заводу та намагався зупиняти автомобілі. Зупинивши один з легкових автомобілів він наказав жінці відвести його до м. Підгородне Дніпровського району у житлові квартали, де згодом його і затримали співробітники Патрульної поліції.

ДБР розшукує свідків та очевидців, які бачили у вказаний період Артемія Рябчука, що втік, а також просить відгукнутися жінку, яка підвозила солдата до Підгородного.

Усіх, хто може допомогти, просять зв’язатися за телефоном 0-800-350-352 (чергова частина ТУ ГБР у Полтаві).

Нагадаємо, солдатові-строковику Національної гвардії 20-річному Артемію Рябчуку оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: умисне вбивство (ст. 115), дезертирство (ст. 408) і викрадення та привласнення зброї і боєприпасів (ст. 410). У ніч на 27 січня він з автомата розстріляв караул, після чого втік зі зброєю. Серед загиблих – четверо військових і цивільна жінка. Поранено ще пʼятьох людей.

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Хлопця затримали біля Підгроднього, що під Дніпром, після того, як він сам попросив перехожу зателефонувати в поліцію і повідомити його місце перебування.

Міністр внутрішніх справ ініціював створення спеціальної комісії, яка має зʼясувати причини трагедії та те, як хлопець пройшов психіатричну експертизу і отримав доступ до зброї.

Після трагедії на “Південмаші” командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку.

28 січня ДБР прийшло з обшуками в частину, де служив Артемій Рябчук.

Кіровський райсуд Дніпра призначив Рябчуку запобіжний захід у вигляді арешту без альтернативи застави. Комісія має встановити, чи є він осудним. Також проводиться перевірка даних, що Рябчука цькували у військовій частині.