Після перемоги у війни в Україні візьмуться не тільки за відновлення зруйнованих будинків, але й за реконструкцію застарілого житла.

В контексті цього процесу передбачається відселення з квартир, які будуть реконструювати, а також зміна місця проживання мешканців цих квартир. Для когось це буде тимчасовим, а хтось і не повернеться на колишнє місце проживання.

Про це NNS передає з посиланням на today.ua.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти законопроєкт № 6458 у першому читанні за основу.

За словами заступниці Міністра розвитку громад та територій України Наталії Козловської, після війни в Україні не лише активно відновлюватимуть зруйноване житло, але й візьмуться за реконструкцію застарілого житлового сектору, до якого у влади досі не доходили руки. Тобто, відповідні законодавчі ініціативи вже були ухвалені, але через низку причин вони виявились “мертвонародженими” і не працювали.

“Мінрегіон розробив документ на заміну чинному закону щодо реконструкції кварталів застарілого житлового фонду, низку вимог якого на практиці неможливо реалізувати. Новий законопроєкт покликаний усунути ці та інші проблемні питання, що дозволить органам місцевого самоврядування розпочати комплексне оновлення житлового фонду в громадах”, розповіла Наталія Козловська.

В Україні дуже багато такого житла, яке давно вже вичерпало свій експлуатаційний термін. Багато з цих будинків застаріли не лише морально, але й фізично. А деякі, то й просто стали небезпечними для проживання. Саме таке житло мають намір реконструювати. Звісно, що законопроектом передбачено відселення з будинків, які будуть реконструюватись. Проте не виключено, що багато хто з мешканців уже й не повернеться на колишнє місце. Їм просто запропонують інше житло.

“Наразі згідно зі статистичними даними, отриманими від органів місцевого самоврядування у 2019 році, на території України налічується 30 380 багатоквартирних житлових будинків віднесених до застарілого житлового фонду, а саме: збудованих включно до 1919 року – 7646 (58 визнані аварійними);

збудованих у період з 1920-1953 роки – 9693 (45 визнані аварійними); збудовані у період з 1954-1969 роки – 7192 (40 визнані аварійними);

збудовані у період з 1970-1989 роки – 5364 (24 визнані аварійними);

збудовані у період з 1990-2010 роки – 785″, йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Загалом в Україні на сьогодні потребує реконструкції 4,33 млн квадратних метрів житла. Законопроект №6458 уже схвалений парламентським комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.