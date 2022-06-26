“Красиво!” – в мережі з’явилась розмова пілотів рф, що обстріляли Київ

Соцмережі оприлюднили запис перемовин пілотів рф, які, швидше за все, здійснили сьогодні ракетний обстріл столиці.

Перехоплення розмови росіян у своєму телеграм-каналі оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко, передає NNS.

«Ми спостерігали, краса. М’якої посадки», коментує російський диспетчер ракетні удари, які рф завдала по території України.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері українських телеканалів розповів, що окупанти зранку обстрілювали Київщину з бомбардувальників Ту-95 і Ту-160.

«Це ті бомбардувальники, які в районі Каспійського моря, Астрахані, вони звідти злітають. На озброєнні у них основні ракети, які вони звідти по нас запускають, Х101 Вона може летіти на відстань до 5,5 тис. км. Тобто, бомбардувальникам залітати до нас абсолютно необов’язково, їм треба просто злетіти, вийти на бойовий курс і випустити ракети. Таких ракет було випущено від 4 до 6 сьогодні. Власне, наша ППО спрацювала, частину ракет збито. Є підтвердження про одну, уламки іншої шукають», цитує Ігната «Укрінформ».

Нагадаємо, близько 6 ранку 26 червня пролунала серія вибухів у Шевченківському районі. Російські окупанти влучили у 9-поверхівку, пошкодивши верхні поверхи, та дитячий садочок.

Унаслідок удару по багатоповерхівці у будівлі виникла пожежа. Наразі відомо про 5 поранених та одного загиблого. З-під завалів будинку дістали, зокрема 7-річну дівчинку та її 35-річну маму – громадянку рф.

У КМДА повідомили, що унаслідок ранкового удару у дворі приватного дитячого садочка пошкоджена водопровідна магістраль.

Ворог вдарив ракетами по Києву: рятувальники дістають людей з-під завалів (фото, відео)