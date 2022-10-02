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Розглядався Янукович, як варіант: на початку війни росія не знала, кого зробити новим “президентом” України – Буданов

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Росія на початку повномасштабного вторгнення не знала, кого призначити новим «президентом» України в разі захоплення Києва. Одним із варіантів був президент-втікач Віктор Янукович.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає NNS з посиланням на Бабель.

«Можливо, моя відповідь вас здивує, але на момент початку війни росія не ухвалила рішення, кого призначити президентом України. У них було кілька варіантів, хто має стати [президентом], але остаточного не було. Один із найбезглуздіших, як на мене, — це був варіант повернення Януковича»,зазначив Буданов.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

За його словами, Януковича дійсно готували до цього, хоча і сам він був не в захваті від такої ідеї. Однак українська розвідка мала про це інформацію.

Видання The Washington Post писало, що під час повномасштабного вторгнення росії в Україну російська федеральна служба безпеки готувала два маріонеткові уряди — на чолі з президентом-втікачем Віктором Януковичем для Києва та його колишніми соратниками для південно-східної України.

Одна група на чолі з Януковичем перебувала в білорусі. Туди він прилетів 7 березня. Після цього Янукович написав відкритого листа Зеленському, в якому закликав його припинити війну, здатися та підписати мирні угоди. Українська розвідка запевняє, що протягом тижня очільник охорони Януковича щонайменше тричі спілкувався зі старшим офіцером фсб, який займався Україною.

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