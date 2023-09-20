Rozetka повідомила про зміни для клієнтів – встановлено вартість мінімального замовлення

Інтернет-магазин Rozetka повідомив про зміни для клієнтів, а саме, про встановлення вартості мінімального замовлення на рівні 200 гривень.

Тепер покупці, які хочуть обрати товар менше цієї суми та оформити його доставку до пункту видачі або через послуги поштових операторів, не зможуть цього зробити.

Про це повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

Що відомо про нововведення

На сайті інтернет-магазину віднедавна українці не можуть замовити товар, ціна якого не дотягує до 200 гривень.

Журналісти видання теж спробували придбати недорогу USB-флешку за 91 грн, але не змоги цього зробити.

“На фінальній стадії оформлення замовлення з’явилося повідомлення, що ми маємо “додати товарів Rozetka на суму 109 грн для оформлення замовлення”, пише видання.

Те, що зміни дійсно відбулися, підтвердили і пресслужбі інтернет-магазина.

“Наразі діє обмеження на мінімальну суму замовлення. Мінімальна сума замовлення товарів продавця Rozetka – 200 грн, незалежно від типу оплати чи доставки. Будемо вдячні за розуміння”, сказали представники компанії.

Важливо зазначити, що вартість мінімального замовлення встановлено для товарів, продавцем якого є саме Rozetka.

Якщо ж купувати товари “Інших продавців”, то це обмеження не діє. Тобто, придбати, наприклад, USB-флешку “за копійки” у підприємців, які використовують Rozetka як маркетплейс, ви все ще можете.

Варто зазначити, що багато продавців, окрім безпосередньо Rozetka, продають свої товари за мінімальною чи повною передоплатою.

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