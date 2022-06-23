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Розблокував телефон убитого воїна його ж відбитками, – Тарас Тополя про свій найжахливіший день народження

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Тарас Тополя

Лідер гурту “Антитіла” Тарас Тополя розповів про свій найжахливіший день народження, який зустрів на фронті.

Тарас Тополя з початку повномасштабного вторгнення росії до України служить у лавах ЗСУ на передовій.

21 червня йому виповнилося 35 років, але цей день народження для артиста став не таким, про який хотілося б потім згадувати. У своєму Facebook співак розповів про про моторошну подію, яка трапилася того дня, передає NNS.

Тополя повідомив про смерть побратима. Співаку довелося розблоковувати телефон вбитого українського захисника його ж відбитками пальців.

“Вчора, на свій день народження, був вимушений розблоковувати телефон убитого українського воїна його ж відбитками. Вдалося на третьому пальці. Ніколи не думав, що колись доведеться таке робити, навіть у страшному сні”,зазначив Тополя.

Співак емоційно написав, що українці спокійно жили й планували майбутнє. Однак російські загарбники зруйнували це все.

“Жили ми, мріяли, досягали, поки не приповзла мерзота на нашу землю. Але варіантів ми не маємо, лише перемога! Працюємо”,додав Тарас Тополя.

Bez imeni

Скріншот зі сторінки у Фейсбук Тарас Тополя

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