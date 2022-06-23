Лідер гурту “Антитіла” Тарас Тополя розповів про свій найжахливіший день народження, який зустрів на фронті.
Тарас Тополя з початку повномасштабного вторгнення росії до України служить у лавах ЗСУ на передовій.
21 червня йому виповнилося 35 років, але цей день народження для артиста став не таким, про який хотілося б потім згадувати. У своєму Facebook співак розповів про про моторошну подію, яка трапилася того дня, передає NNS.
Тополя повідомив про смерть побратима. Співаку довелося розблоковувати телефон вбитого українського захисника його ж відбитками пальців.
“Вчора, на свій день народження, був вимушений розблоковувати телефон убитого українського воїна його ж відбитками. Вдалося на третьому пальці. Ніколи не думав, що колись доведеться таке робити, навіть у страшному сні”,зазначив Тополя.
Співак емоційно написав, що українці спокійно жили й планували майбутнє. Однак російські загарбники зруйнували це все.
“Жили ми, мріяли, досягали, поки не приповзла мерзота на нашу землю. Але варіантів ми не маємо, лише перемога! Працюємо”,додав Тарас Тополя.