Лідер гурту “Антитіла” Тарас Тополя розповів про свій найжахливіший день народження, який зустрів на фронті.

Тарас Тополя з початку повномасштабного вторгнення росії до України служить у лавах ЗСУ на передовій.

21 червня йому виповнилося 35 років, але цей день народження для артиста став не таким, про який хотілося б потім згадувати. У своєму Facebook співак розповів про про моторошну подію, яка трапилася того дня, передає NNS.

Тополя повідомив про смерть побратима. Співаку довелося розблоковувати телефон вбитого українського захисника його ж відбитками пальців.

“Вчора, на свій день народження, був вимушений розблоковувати телефон убитого українського воїна його ж відбитками. Вдалося на третьому пальці. Ніколи не думав, що колись доведеться таке робити, навіть у страшному сні”, зазначив Тополя.

Співак емоційно написав, що українці спокійно жили й планували майбутнє. Однак російські загарбники зруйнували це все.