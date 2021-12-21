Росія готує кібератаки на енергосистему й інші об’єкти України

Росія, імовірно, готує кібератаки на енергетичну систему та інші важливі для економіки об’єкти України. Тож Сполучені Штати та Велика Британія направили до Києва своїх фахівців із кібервійни, щоб підготувати країну до ймовірних атак.

Про це повідомляє New York Times із посиланням на джерела, пише Громадське, передає NNS.

Хто входить у команди експертів, яких направили в Україну, не розголошують. За даними американських джерел та експертів, за останній місяць активізувалися російські хакери, водночас увага громадськості зосереджена на збільшенні російських військ біля кордонів України.

Так, Росія може вчинити кібератаки на енергетичну, банківську систему та інші критичні для економіки об’єкти України. Як пише NYT, за допомогою кібератак РФ хоче виставити президента України Володимира Зеленського «невмілим і беззахисним». Ймовірно, Путін хоче використати кібератаки як «підготовку до наступу».

Журналісти згадали про кібератаку російських хакерів на енергосистему України у 2015 році. Вони дистанційно захопили центр управління енергетичної компанії та по черзі відключали електростанції. Атака йшла у дві хвилі за допомогою вірусу BlackEnergy.

Тоді найбільше постраждали споживачі «Прикарпаттяобленерго». Через рік повторилась така на «Чернівціобленерго» та «Київобленерго». Росія своєї причетності до кібератак не визнає.

Що відбувається на кордонах України?

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 21 листопада заявив, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в січні-лютому 2022 року. За даними розвідки, біля кордонів України перебувають 92 тисячі російських військових.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не вірить у «велику переможну війну Росії над Україною», і додав, що ЗСУ наразі на високому рівні.

Водночас речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав інформацію про загрозу нападу на Україну штучно створеною істерикою. Він заявив, що це Київ нібито хоче почати військові дії, щоби звільнити окуповані території.

На тлі можливого загострення російської агресії президент США Джо Байден провів переговори з главою РФ Володимиром Путіним. За словами президента Володимира Зеленського, Путін запевнив Байдена, що Росія не продовжуватиме ескалацію.

Хоча дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомляла, що стягування сил РФ до кордонів України, схоже, продовжується.