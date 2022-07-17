Російських солдатів тримають у гаражі за відмову воювати

Десятьох російських солдатів, які відмовилися воювати, командування замкнуло в гаражі під тимчасово окупованим Луганськом.

Про це повідомляє «Настоящее время», посилаючись на розказ єфрейтора 11-ї окремої десантно-штурмової бригади армії рф Іллі Камінського, передає NNS.

«Їх тримають під замком у гаражі, замикають там зовні. Годують раз на день якоюсь баландою, завтра відправлять до СІЗО», сказав Камнський.

Раніше військовослужбовці 11-ї ДШБ із міста Улан-Уде заявили «Настоящему времени», що не можуть звільнитися зі служби. Командування чинить на них тиск та погрожує відправити до СІЗО за відмову виконувати накази. 78 людей із бригади були налаштовані звільнитися та залишити територію України, але після тиску командування близько 50 із них передумали звільнятися.

Попри все єфрейтор Камінський налаштований повернутися додому.

Камінський додав, що до них приїжджали співробітники військово-слідчого відділу, які змушували їх писати пояснювальні із підтвердженням про готовність воювати в Україні.

«Рапорти наші рвалися, не приймалися, ми писали порядку… За себе говоритиму, я писав близько 20 рапортів. Жоден не був розглянутий… Полювання додому. У мене донька народилася. Три місяці тому. Я досі її не бачив», каже військовий рф.

Єфрейтор Камінський розповів, що всіх відмовників розділили на кілька груп і одну з них, вісім осіб, напередодні відвезли у невідомому напрямку.

Наразі солдати 11-ї ДШБ, які відмовляються брати участь у так званій «спецоперації», не називають своє місце розташування, але перебувають вони на території України. За їхніми словами, з моменту початку «спецоперації» бригада втратила близько половини свого складу – це вбиті, поранені і ті, хто відмовився продовжувати службу. Але бригада вже доукомплектована новачками. Зараз, за словами Камінського, він не боїться залякування від командира і має намір повернутися додому.