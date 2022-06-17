Стали відомі нові деталі ліквідації російського генерала Кутузова на території Луганської області.

Ось що розповів глава «Правої Справи» Дмитро Снєгирьов АрміяInform, передає NNS:

На початку червня в росЗМІ з’явилося повідомлення про «героїчну загибель» російського генерал-майора Романа Кутузова на території Луганської області. За офіційною версією роспропаганди Кутузов нібито загинув внаслідок артобстрілу в районі селища Миколаївка Попаснянського району на Луганщині. Але кремлівці, як завжди, збрехали.

Напередодні загибелі генерал-майор Роман Кутузов керував так званим 1-м армійським корпусом «днр», до цього з жовтня 2017 до серпня 2019 року виконував обов’язки командувача 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу зс рф (Уссурійськ, Приморський край).

Нагадаю, що ще 1 червня ГІ «Права Справа» оприлюднила в етері загальнонаціонального марафону інформацію про те, що 30 травня в окупованому Луганську в кафе «Кавказ» по вул. леніна стався вибух, внаслідок якого приміщення закладу вигоріло вщент. За інформацією місцевих джерел, під час вибуху в приміщенні перебували високопосадовці рф.

Прикметно, що того ж дня в Луганську був зафіксований кортеж із двох «швидких допомог» і двох російських позашляховиків (вочевидь, від вибуху постраждав не один віп-злочинець), який рухався в напрямку летовища, а дещо пізніше з аеродрому в напрямку рф вилетів гелікоптер.

Також зазначу, що 30 травня в окупованому Луганську на момент інциденту в кафе «Кавказ» відбувалася низка нарад військово-політичного керівництва квазіутворень «лднр»; у місті працювала комісія генпрокуратури рф з розслідування фактів зловживання під час примусової «мобілізації» на території ордло і розкрадання бюджетних коштів; перебувала представницька делегація слідчого комітету рф. Крім того, у місті активно готувалися до зустрічі мера москви собяніна та очільника однієї з провідних російських партій міронова. Тому версія роспропаганди про загибель генерал-майора Кутузова на передовій не витримує критики — він був у місті.

Вочевидь, росіяни планували приховати загибель чергового генерала на нашій землі. Однак, після оприлюднення інформації аналітичного відділу ГІ «Права Справа», російські ЗМІ почали поширювати відверті фейки про те, що Кутузов нібито особисто підіймав в атаку бійців і загинув від вогню української артилерії.

Пізніше, вже постфактум, у рф були вимушені підтвердити смерть генерала, презентувати її в героїчному ореолі, але, як завжди, заплуталися у версіях брехні.

За першою версією, він нібито потрапив у засідку на трасі Лисичанськ — Бахмут, і це ще більш-менш могло відповідати дійсності. Але потім росіяни чомусь почали просувати версію про те, що Кутузов начебто загинув в бою поблизу селища Миколаївка на Луганщині.

Насправді ж, він зазнав поранення внаслідок вибуху в кафе «Кавказ», влаштованого місцевим опором, і помер вже в лікарні на території рф.

Зауважу, організований рух спротиву діє на території окупованих районів Луганської області з травня 2014 року, попри репресії і переможні реляції так званого мгб «лнр» про тотальне винищення «осередків українських націоналістів» на Луганщині.

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