Російські окупанти вкрали печатку Запорізької АЕС – “Енергоатом”

Учора, 6 жовтня, російські окупанти у межах спроби рейдерського захоплення Запорізької атомної електростанції вкрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

Як передає NNS, про це повідомили в «Енергоатомі».

Відтак президент «Енергоатому», виконувач обовʼязків генерального директора ЗАЕС Петро Котін видав наказ про введення в дію нової печатки.

Паралельно з цим Котін своїм наказом визнав недійсною вкрадену печатку попереднього зразка, яку використовували до 5 жовтня 2022 року.

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