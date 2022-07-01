Російська пропаганда поширює фейк про підрив автомобіля Залужного

Російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про підрив автомобіля головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.



У мережі з’явилася інформація, яку розповсюджують росіяни, начебто у Києві на вулиці Михайла Грушевського 30 червня о 22.47 був підрив автомобіля, в якому перебував головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.

Ця інформація є фейковою, повідомляє у своєму Telegram-каналі український офіцер та блогер Анатолій Штірліц, передає NNS.