Росіяни збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту – Залужний

Російсько-окупаційні війська втричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту. Щодня росіяни здійснюють до 80 атак.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, передає NNS.

За словами Залужного, ситуація на фронті напружена, проте контрольована.

«Завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону», зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Під час розмови військові керівники також наголошували на проблемі ракетних атак росії та застосування ударних безпілотників.

«Наші партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони й докладають до цього значних зусиль. Щиро вдячний їм за допомогу і підтримку», додав Залужний.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ звітував, що окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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