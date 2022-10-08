Росіяни можуть відмовитися воювати: у розвідці Естонії назвали головну помилку Кремля і розповіли про хитру тактику ЗСУ.

В армії РФ, яка восьмий місяць воює проти України, дуже погане постачання, що помітно знижує її мотивацію. Якщо громадяни країни-агресора дізнаються, скільки насправді мобілізованих гине на фронті, це може дуже швидко змінити їхнє ставлення до війни та політики Кремля.

Як передає NNS, таку думку висловив глава військової розвідки Естонії Марго Гросберг у коментарі громадській телерадіомовній компанії ERR. Він похвалив хитру тактику ЗСУ, які продовжують потужні контрнаступи.

Зокрема, за минулий тиждень українські війська відбили місто Лиман на Донецькому напрямку, а також провели успішний наступ у Херсонській області вздовж Дніпра, відвоювавши кілька населених пунктів. Естонські військові вважають, що Збройні сили України досі успішно виявляють проломи в обороні російської армії.

“Спостерігаючи, як українці воюють із лютого, я впевнений, що у них є дуже хороші та хитрі плани, вони діють дуже мудро. Якщо ми подивимося на Херсон, то українська армія змогла вирахувати, куди треба атакувати, щоб відбити свою землю”, – сказав Гросберг.

За словами полковника, українські військові навмисне ведуть часом фальшиві наступи, щоб змусити ворога перекинути резерви на іншу ділянку фронту, а потім б’ють у слабку точку. Зараз, на думку багатьох аналітиків, на фронті намічено дві потенційні цілі – це місто Сватове, яке є ключем до Сєвєродонецька, а також Нова Каховка, що відкриває шлях на Херсон.

“Нова Каховка – дуже важлива перешкода на цій дорозі. Це більш-менш єдина можливість перетинати Дніпро зараз. Тож якщо українці зможуть взяти місто, а окупанти відійдуть у бік Херсона, то можна буде сказати, що це найголовніший напрямок на кілька наступних тижнів або місяців”, – вважає голова військової розвідки Естонії.

Він зазначив, що нині повсюдно звучать заяви про поганий рівень підготовки та постачання мобілізованих у Росії. Естонські військові переконані: якщо Кремль терміново не наведе лад із оснащенням нових військових частин, то мотивація у солдатів впаде до такого рівня, що вони просто відмовляться воювати.

“На жаль, у РФ живий солдат – майже ніхто, а мертвий солдат – герой. Це дуже сумно. Видно, що Росія, як на Другій світовій війні, не рахує свої втрати. Я б сказав так: якщо росіяни дізнаються, скільки мобілізованих гине на фронті, тоді це зможе дуже швидко змінити мотивацію солдатів”, – зазначив Гросберг.

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