Росіяни готують “жест доброї волі”: коли ЗСУ зможуть звільнити Херсон – прогноз ISW

Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) дали прогноз, коли ЗСУ зможуть звільнити Херсон, передає NNS.

Російські військові бояться повторити на правобережній Херсонщині такий самий безладний відступ, як був у Харківській області, і готують шляхи відходу. За прогнозом ISW, українським силам імовірно вдасться звільнити Херсон та увесь правий берег Дніпра у найближчі тижні. Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 18 вересня.

«Російські війська, ймовірно, намагаються здійснити більш цілеспрямоване та контрольоване відведення в західній частині Херсонської області, щоб уникнути хаотичної втечі, яка характеризувала крах російських оборонних позицій у Харківській області на початку цього місяця», сказано у звіті ISW.

Експерти зауважили, що навіть попри суттєве підсилення підрозділами 1-ї гвардійської танкової армії російське угруповання на правому березі Дніпра стрімко послаблюється через наступальні дії ЗСУ. Росіяни намагаються їх сповільнити та відійти на кращі оборонні позиції, проте вони щораз більше відчувають українські атаки на свою логістику.

Є підстави вважати, що у їм уже не вистачає продуктів і, можливо, є дефіцит боєприпасів, про який свідчить часткове зменшення інтенсивності вогню. Подекуди оборону вже прорвано.

«Неякісні підрозділи вийшли з ладу на деяких ділянках російської лінії фронту та щораз більше дозволяють просуватися українцям, – зазначають американські аналітики. – Українські війська, ймовірно, повернуть собі значну частину, якщо не всю, західної Херсонської області в найближчі тижні, якщо вони продовжуватимуть перешкоджати російським лініям постачання і форсувати їх просування».

Проте експерти Інституту зазначили, що успіхи ЗСУ можуть і надалі бути повільними, якщо російські війська зможуть зберегти свою злагодженість, та можуть значно прискоритися, якщо російські війська почнуть розрив.

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