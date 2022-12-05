Чому Росія скоротила авіанальоти на Україну – в британській розвідці дали пояснення

Британська розвідка пояснила, чому Росія скоротила авіанальоти по Україні.

Кількість бойових вильотів російської тактичної авіації над Україною за останні місяці значно скоротилася. Наразі російські літаки здійснюють десятки вильотів на день порівняно з максимумом 300 на день у березні 2022 року.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, передає NNS.

Як зазначається в повідомленні, до цього часу Росія втратила в ході війни понад 60 літаків, включаючи ще один винищувач-бомбардувальник Су-24М FENCER і штурмовик Су-25 FROGFOOT минулого тижня.

За даними британської розвідки, скорочення літако-вильотів є результатом високої загрози, що зберігається з боку української ППО, обмежень льотного часу російських літаків і погіршення погоди.

“Оскільки російська тактика наземних атак значною мірою залежить від візуальної ідентифікації та некерованих боєприпасів, російські ВПС, ймовірно, продовжуватимуть проводити мало операцій із наземних атак через погану зимову погоду”, – вважають розвідники.

Нагадаємо, українські військові збили російський ударний гелікоптер Ка-52. Як стало відомо пізніше, був збитий один із найдосвідченіших екіпажів ЗС РФ.

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