Росія може застосувати ядерну зброю у війні проти України – генерал Великої Британії назвав умову і мету рф

Коли росія може застосувати ядерну зброю у війні проти України, розповів Генерал сер Річард Берронс, колишній голова Об’єднаного командування Збройних сил Великої Британії.

На його думку, ризик ядерного удару стане набагато серйознішим у разі успішного українського контрнаступу на Херсонщині або на іншому напрямку.

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС, передає NNS.

“Якщо Україна зможе зібрати ресурси для наступу і якщо Україна дійсно досягне успіхів, то ми повинні прийняти той факт, що використання малого ядерного боєприпасу буде повністю відповідати російській військовій доктрині, у розумінні російських політиків і військових”, сказав Берронс.

Він пояснює, що згідно з доктриною рф, ядерна зброя може бути застосована у відповідь на ядерну атаку, а також у разі іншої агресії, яка “ставить під загрозу існування держави, та атаки на критично важливі об’єкти”.

“Йдеться не про міжконтинентальні балістичні ракети, а про малий ядерний боєприпас для зриву наступу, який в очах російської влади загрожуватиме інтересам держави”, уточнює Берронс.

Він зазначив, що експерти висувають різні версії того, що може стати об’єктом російського ядерного удару з розкидом від демонстраційної детонації над морем до обстрілу Києва.

“Найімовірнішим сценарієм може бути удар по підрозділах української армії, які ведуть наступ, який російські війська не можуть стримати інакше”, вважає британський генерал.

Британський військовий наголошує – його застереження не спрямоване проти підтримки України у її планах звільняти окуповані території. Він лише закликає західних лідерів усвідомити цей ризик і зробити все можливе, щоб цьому запобігти.

“Як це зробити? Необхідно дати росії чітко зрозуміти, що якщо вона піде на такий крок, ціна, яку вона платить зараз [за вторгнення в Україну], буде багаторазово збільшена, і росія буде відкинута в Середньовіччі на найближче майбутнє у сенсі виключення з світової економіки або членство України в НАТО стане реальністю”.

Він додає, що для запобігання ядерному сценарію Заходу потрібно проводити дипломатичну роботу з Китаєм, Індією та іншими країнами, які продовжують співпрацю з росією. Вони також повинні дати знати москві, що застосування ядерної зброї буде для них абсолютно неприйнятним.

“Необхідно, щоб путін вважав стратегічну та політичну ціну, яку доведеться заплатити за використання малого ядерного боєприпасу, надто високою для того, щоб росіяни були готові її прийняти”.

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