Росія може влаштувати провокації напередодні Дня Незалежності – Данілов

Російські окупанти регулярно готують різноманітні підступні кроки проти України. Нині є інформація про ймовірні провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який країна відзначає 24 серпня.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі 24 каналу, передає NNS.

Чиновник не розповів деталей щодо можливих провокацій від країни-агресорки. Лише наголосив, що росіяни часто готують щось подібне, зокрема й щодо українських високопосадовців.

Данілов зауважив, що зараз вони збираються влаштувати потужну провокацію проти Володимира Зеленського.

“Вони цим займаються постійно. Ми багато проходимо таких речей, працюємо на випередження. Також ми володіємо інформацією про плани супротивника майже на всіх напрямках”, зазначив секретар РНБО.

Він визнає, що деякі процеси можуть опинитися не під контролем. Але це нормальна ситуація – в Україні повномасштабна війна.