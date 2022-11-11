Росія може завдати по Україні електромагнітний імпульсний удар, який здатен вивести з ладу військову та цивільну інфраструктуру та залишити країну без світла.

Про це пише The Financial Times, передає NNS.

Тактичний електромагнітний імпульс, або EMP – це зброя, яка утворює потужний імпульс енергії, який замикає електричне обладнання, зокрема комп’ютери, генератори, супутники, радіо, радарні приймачі та навіть світлофори.

Як пише видання, до такого ефекту призведе застосування ядерної зброї в космосі.

У матеріалі вказується, що при підриві ядерного заряду в космосі над поверхнею утворюється електромагнітний імпульс, який може вивести з ладу електроніку. Тобто на території, над якою станеться такий вибух, ймовірно, не працюватиме не цивільне, не військове обладнання.

“Ознакою цього типу атаки буде не вогняна куля чи грибна хмара, а дивна електрично-блакитна куля медузи, що пульсує прямо над головою, після чого настає тиша”, пояснив колишній співробітник Пентагону Роджер Пардо-Мавер.

Він навів приклад, що на Херсонщині EMP може вивести з ладу системи, які обслуговують дамби регіону, а також спровокувати відключення світла, тепла та води.

Після успішного удару цією зброєю Україні доведеться призупинити бойові дії, щоб відновити свій зруйнований арсенал, що дасть можливість країні-агресору відновити та поповнити свої сили та захопити звільнені території, резюмував Падро-Мавер.

Втім, за його словами, використання росією EMP спричинить колективну оборонну відповідь з боку НАТО.

“Непередбачувані наслідки розповсюдження на земну атмосферу, навколишнє середовище, супутники та населення під вітром мають бути достатніми підставами для застосування статті п’ятої (пункт про колективну оборону альянсу)”, зауважив колишній співробітник Пентагону.

За матеріалом УНН