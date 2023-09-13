Росія перекинула в Україну новостворену армію раніше ніж планувала — британська розвідка

Росія перекинула в Україну підрозділи нової 25-ї загальновійськової армії. За повідомленням британської розвідки, це формування, ймовірно, орієнтоване на Луганську область.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, опублікованому у середу, 13 вересня, передає НСН.

“Швидше за все частини нової 25-ї загальновійськової армії Росії вперше перекинуті в Україну. Формування, найімовірніше, зосереджено у Луганській області на північному сході країни”, зазначили у британській розвідці.

У відомстві зазначили, що ще у серпні 2023 року в оголошеннях про набір до 25-ї армії стверджувалося, що її розгорнуть в Україні тільки з грудня 2023 року

Аналітики припускають, що підрозділи були кинуті у бій раніше тому, що Росія продовжує боротися з надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує свій контрнаступ на трьох різних напрямках.

“Однак існує також реальна можливість того, що Росія спробує використати частини 25-ї загальновійськової армії для створення резервних сил, які не будуть задіяні у бойових діях та забезпечать командуванню більшу оперативну гнучкість”, йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 September 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/uO3TsZPWr4 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/FM2pLekMzc — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 13, 2023

У серпні британська розвідка повідомляла, що Росія створює на півдні України 18-ту загальновійськову армію, яка ймовірно, складатиметься здебільшого з мобілізованого персоналу та зосереджуватиметься на оборонних операціях на півдні України.

Ще новини України: Удари по Севастополю 13 вересня – є влучання у важливий об’єкт: все, що відомо (фото, відео)