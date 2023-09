Росія перекинула в Україну новостворену армію раніше ніж планувала — британська розвідка

Росія перекинула в Україну підрозділи нової 25-ї загальновійськової армії. За повідомленням британської розвідки, це формування, ймовірно, орієнтоване на Луганську область.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, опублікованому у середу, 13 вересня, передає НСН.

У відомстві зазначили, що ще у серпні 2023 року в оголошеннях про набір до 25-ї армії стверджувалося, що її розгорнуть в Україні тільки з грудня 2023 року

Аналітики припускають, що підрозділи були кинуті у бій раніше тому, що Росія продовжує боротися з надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує свій контрнаступ на трьох різних напрямках.

