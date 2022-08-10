Робота в окупації. Які види діяльності можуть дозволити – перелік

Робота в окупації. Кабінет міністрів України пропонує визначити ті види діяльності, які можна здійснювати на тимчасово окупованих територіях України, щоб при цьому не вчиняти пособництво росії.

Як передає NNS, на розгляд Верховної Ради внесений законопроєкт №7646 «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо особливостей діяльності на тимчасово окупованій території України».

У загальних рисах текст законопроєкту розкрив представник уряду у парламенті, керівник секретаріату фракції «Слуга Народу» Тарас Мельничук.

За його повідомленням, Кабмін пропонує визначити перелік видів діяльності та заходів, які можливо здійснювати на тимчасово окупованих територіях, якщо при цьому не вчиняється пособництво державі-агресору.

При цьому, передбачається наділити КМУ, НБУ та незалежних регуляторів повноваженнями визначати особливості та встановлювати обмеження здійснення суб’єктами господарювання визначеного переліку видів діяльності. Це дозволить у разі змін ситуації оперативно реагувати та обмежувати ті чи інші види діяльності або заходи.

Робота в окупації. Проєктом закону запропоновано дозволити на тимчасово окупованих територіях вести таку діяльність:

проводити заходи із забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

виплачувати та доставляти пенсії та грошову допомогу;

надавати медичні та соціальні послуги;

виробляти лікарські засоби, вести оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами;

вести благодійну діяльність, надавати гуманітарну допомогу;

надавати житлово-комунальні послуги;

вести діяльність у галузі трубопровідного транспорту, нафтогазовій та вугільній галузі, інших видобувних галузях, на ринках електричної енергії та природного газу, у сфері енергетики, якщо при цьому електрична енергія, ресурси та корисні копалини не транспортуються на територію РФ;

вести освітню діяльність, якщо не здійснюється пропаганда проти України чи інші дії, спрямовані на впровадження стандартів освіти РФ;

проводити заходи, спрямовані на виконання і відбування кримінальних покарань;

проводити заходи, спрямовані на дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об’єктів, джерел іонізуючого випромінювання;

проводити поховання померлих;

охороняти території та об’єкти природно-заповідного фонду;

вести діяльність банків, небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами;

вести діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надавати послуги поштового зв’язку;

перевозити вантажі та пасажирів;

вести діяльність у сфері сільськогосподарського товаровиробництва;

виробляти товари, виконувати роботи та надавати послуги, зокрема в сфері торгівлі та громадського харчування.

Нагадаємо, у березні цього року в Україні була запроваджена кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність і пособництво державі-агресору. Згідно з законодавством, за провадження господарської діяльності у взаємодії з представниками держави-агресора введено покарання від штрафу до 170 тисяч гривень до позбавлення волі строком до 5 років.

Однак, формально під кримінальну відповідальність могли підпадати люди, які вимушені працювати в окупації.

До Мінреінтеграції почали надходити сотні звернень: люди просять роз’яснити, чи підпадає та, чи інша діяльність під кримінальний кодекс.

У відповідь на це Міністерство утворило робочу групу з понад 160 представників органів влади, бізнесу, фахівців права, громадських організацій, яка й напрацювала два законопроєкти, що чітко дають зрозуміти, яка діяльність не є колабораціонізмом. Зокрема, уточнюється, що караним буде лише добровільне здійснення господарської діяльності у взаємодії з агресором. Також пропонується визначити перелік видів діяльності, здійснення яких на ТОТ допускається, якщо при цьому не здійснюється пособництво агресору. Уряд зможе встановлювати особливості та додаткові обмеження провадження такої діяльності.

Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Мінреінтеграції.