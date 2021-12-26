“Робота для чоловіків/жінок”: за вказану стать у вакансіях доведеться сплатити штраф

Україні з початку 2022 року почнуть штрафувати компанії, які вказуватимуть стать у вакансіях. Справа у тому, що набувають чинності відповідні поправки до рекламного законодавства.

Зміни до рекламного закону почнуть діяти з 8 січня 2022 року, після чого за формулювання у вакансії “робота тільки для жінок/чоловіків” штрафуватимуть.

Про це NNS дізнався з повідомлення Телеграф.

Така зміна пов’язана з тим, що в Україні, починаючи з 1996 року, законодавством заборонено дискримінацію за ознаками статі, раси, віку, релігійних переконань тощо у рекламних оголошеннях, до яких і належать вакансії. Це закріплено у статті 24 Закону про рекламу.

А з 8 січня наступного року набувають чинності зміни до цього закону. Згідно з текстом документа, роботодавців, які дискримінують людей за ознаками статі, почнуть штрафувати в десятикратному розмірі мінімальної зарплати на момент штрафу. Неважко підрахувати, що штраф становитиме близько 65 тисяч гривень, оскільки розмір “мінімалки” в Україні становить 6500 грн.

Пресслужба найбільшого в Україні сайту з пошуку роботи Work.ua зазначила, що будь-яке оголошення про роботу підпадає під цей закон та його зміни. Більше того заборонено вказувати як стать (крім специфічних вакансій), а й вимагати від громадян відомостей про особисте життя.

Що стосується штрафів, то у work.ua кажуть, що стягувати їх будуть за таким алгоритмом:

Державна служба праці складає розпорядчий документ про штраф на підставі акта перевірки — за результатами справи, вивчення матеріалів та виявлення підстав для штрафу.

Роботодавець сплачує штраф до державного бюджету за місцем державної реєстрації юридичної особи чи індивідуального підприємця.

На сплату штрафу дається 15 днів з моменту отримання документа, а якщо його не сплатити, справа піде до суду і штраф стягнутий у примусовому порядку.

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