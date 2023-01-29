Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, коли західні танки можуть потрапити на фронт. Також він зробив прогноз щодо закінчення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю СВС, передає НСН.

У ході розмови з кореспондентом СВС Резніков заявив, що основні бойові танки, які передають союзники, вже в дорозі, і тепер Україна прагне отримати військові літаки, які можуть переломити хід війни з Росією.

Міністр оборони України зауважив, що рішення про передачу танків — це “не кінець історії, це лише початок історії”.

Резніков визнав, що потрібен час, щоб отримати танки та навчити екіпажі їх використанню, але розраховує, що вони будуть готові до весняної кампанії. За його словами, Україна розраховує отримати цю західну бронетехніку у березні.

Ці поставки, які різко засудила Росія, плануються на тлі посиленої підготовки держави-агресора до нового наступу на Україну. В РФ триває мобілізація та підготовка сотень тисяч нових солдатів для окупаційної армії.

Також глава оборонного відомства України поділився з виданням своїми міркуваннями щодо термінів закінчення війни.

“Я сподіваюся, що цей рік стане роком перемоги”, сказав Резніков, додавши, що задля цього доведеться докласти багато зусиль. “Ми хотіли б [отримати перемогу] якнайшвидше. Український народ хоче цього. Але побачимо”, додав він.

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