Резніков пояснив, що отримає Україна завдяки «народному супутнику»

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що завдяки «народному супутнику» сили оборони України отримали якісно нові спроможності.

Про це міністр написав у Фейсбук, передає NNS.

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Сили оборони України отримали якісно нові спроможності завдяки «народному супутнику»

Українці знову вразили світ і реалізували безпрецедентний проект.

Тепер ГУР МО, Збройні Сили України та інші складові сил оборони матимуть у своєму розпорядженні дані з угрупування супутників компанії ICEYE, які збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR).

Це допоможе набагато ефективніше наносити ураження ворогу і швидше вигнати його з нашої землі, зберігши при цьому життя наших людей.

Що відбулося і чому це дійсно важливо?

У червні завдяки ініціативі Фонду Сергія Притули та блогера Ігоря Лаченкова українці за лічені дні зібрали 600 млн грн., щоб купити для нашої армії три «байрактари». Виробник «пташок» – турецька компанія Baykar – з якою Міністерство оборони тісно співпрацює, вчинила дуже шляхетно і прийняла рішення передати Україні три БПЛА «Байрактар» безкоштовно.

Тобто армія ці дрони також отримає, разом з десятками інших «байрактарів», що вже поставлені і ще замовлені Міноборони на майбутнє.

Після цього відбулася зустріч з паном Сергієм Притулою, під час якої він запропонував спрямувати зібрані кошти на інші актуальні потреби українського війська.

Визначаючи пріоритети оборони під час відсічі російській агресії, Міноборони виходить з того, що ми не переможемо ворога за рахунок кількості. Тільки за рахунок якості. Тому головним завданням є створення якісної переваги української армії над противником.

Фахівці Міноборони разом з Генеральним штабом ЗСУ та ГУР МО детально проаналізували ситуацію і визначили найкращий варіант, який дозволить нашій армії піднятися на кілька сходинок вгору.

Справа в тому, що починаючи з квітня у перемовинах з партнерами ми особливо підкреслювали необхідність отримання у вигляді допомоги або придбання далекобійної високоточної зброї. У червні в цьому плані сталося своєрідне тектонічне зрушення. Ми почали отримували не тільки системи MLRS різних типів, але й високоточні снаряди для ствольної артилерії.

Для оптимального використання цього нового потенціалу і планування операцій військовому командуванню було потрібно суттєво підвищити можливості розвідки не тільки на тактичному, але й на оперативному рівні.

На даний момент ми отримуємо інформацію з супутників від партнерів. Але ці дані переважно з оптичних супутників, які мають свої технологічні обмеження щодо роботи вночі, коли хмарно, поле бою затягнуте димом, іде сніг чи є інші перешкоди. Крім цього ці відомості надходять з певною затримкою та не з усіх напрямків, що в той чи інший момент важливі для наших військових.

Тепер ситуація буде принципово іншою.

Завдяки українцям, які зібрали кошти на «байрактари», вдалося зробити наступне.

По-перше, вдалося придбати один супутник, який використовує технологію SAR. Цей супутник, що бачить вночі та через хмари тощо, працюватиме в інтересах сил оборони України в режимі 24/7. «Придбати» – це не перебільшення. Він здобуватиме інформацію для потреб оборони України стільки, скільки фізично існуватиме і виконуватиме свої функції.

По-друге, одночасно було придбано доступ до цілого сузір’я супутників, наші військові зможуть користуватися базою даних їхніх фото протягом року.

По-третє, розшифровка знімків буде організована в такий спосіб, щоб дані надходили максимально оперативно.

Тобто наша армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. При чому робитиме це швидко, тоді, коли потрібно, і звідти, звідки потрібно.

Дані від партнерів залишатимуться важливим компонентом нашої обізнаності. Це поєднання підвищить якість прийняття рішень.

Ще один важливий момент. Генеральний штаб і воєнна розвідка визначили технічні вимоги до супутникових технологій, які хотілося б залучити для нашої армії. Під час аналізу конкретних пропозицій на ринку було з’ясовано, що можливості компанії ICEYE – це справжній «космос». Проте вони мали так само недосяжну вартість. Тому напочатку ми навіть не сподівалися, що вдасться їх залучити.

Врешті решт завдяки українському підприємцю Максиму Полякову у процесі перемовин вдалося отримати такі умови, які зробили космічну мрію реальністю. Наші військові і розвідка не приховували радості.

Адже поєднання якісних розвідданих з супутників та можливостей високоточної зброї дійсно створює нові спроможності.

Скажімо, незабаром кожен HIMARS, М270 чи MARS II, а також кожна гармата чи САУ з високоточними снарядами зможуть більш ефективно нищити ворога.

Усі знають, як майстерно працюють наші воїни під керівництвом військового командування. Уявіть, що вони почнуть робити з російськими окупантами, коли отримають додаткові можливості.

Це справді хороші новини, до яких доклалися прості громадяни, український бізнес, волонтери, оборонне відомство, воєнна розвідка і фахівці Генштабу.

Сама завдяки цій єдності Україна обов’язково переможе!

Щиро дякую усім причетним.

Слава Україні!