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Резніков пояснив, що отримає Україна завдяки «народному супутнику»

Дата
Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що завдяки «народному супутнику» сили оборони України отримали якісно нові спроможності.

Про це міністр написав у Фейсбук, передає NNS.

Нижче надаємо оригінальний текст автора

Сили оборони України отримали якісно нові спроможності завдяки «народному супутнику»

Українці знову вразили світ і реалізували безпрецедентний проект.

Тепер ГУР МО, Збройні Сили України та інші складові сил оборони матимуть у своєму розпорядженні дані з угрупування супутників компанії ICEYE, які збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR).

Це допоможе набагато ефективніше наносити ураження ворогу і швидше вигнати його з нашої землі, зберігши при цьому життя наших людей.

Що відбулося і чому це дійсно важливо?

У червні завдяки ініціативі Фонду Сергія Притули та блогера Ігоря Лаченкова українці за лічені дні зібрали 600 млн грн., щоб купити для нашої армії три «байрактари». Виробник «пташок» – турецька компанія Baykar – з якою Міністерство оборони тісно співпрацює, вчинила дуже шляхетно і прийняла рішення передати Україні три БПЛА «Байрактар» безкоштовно.

Тобто армія ці дрони також отримає, разом з десятками інших «байрактарів», що вже поставлені і ще замовлені Міноборони на майбутнє.

Після цього відбулася зустріч з паном Сергієм Притулою, під час якої він запропонував спрямувати зібрані кошти на інші актуальні потреби українського війська.

Визначаючи пріоритети оборони під час відсічі російській агресії, Міноборони виходить з того, що ми не переможемо ворога за рахунок кількості. Тільки за рахунок якості. Тому головним завданням є створення якісної переваги української армії над противником.

Фахівці Міноборони разом з Генеральним штабом ЗСУ та ГУР МО детально проаналізували ситуацію і визначили найкращий варіант, який дозволить нашій армії піднятися на кілька сходинок вгору.

Справа в тому, що починаючи з квітня у перемовинах з партнерами ми особливо підкреслювали необхідність отримання у вигляді допомоги або придбання далекобійної високоточної зброї. У червні в цьому плані сталося своєрідне тектонічне зрушення. Ми почали отримували не тільки системи MLRS різних типів, але й високоточні снаряди для ствольної артилерії.

Для оптимального використання цього нового потенціалу і планування операцій військовому командуванню було потрібно суттєво підвищити можливості розвідки не тільки на тактичному, але й на оперативному рівні.

На даний момент ми отримуємо інформацію з супутників від партнерів. Але ці дані переважно з оптичних супутників, які мають свої технологічні обмеження щодо роботи вночі, коли хмарно, поле бою затягнуте димом, іде сніг чи є інші перешкоди. Крім цього ці відомості надходять з певною затримкою та не з усіх напрямків, що в той чи інший момент важливі для наших військових.

Тепер ситуація буде принципово іншою.

Завдяки українцям, які зібрали кошти на «байрактари», вдалося зробити наступне.

По-перше, вдалося придбати один супутник, який використовує технологію SAR. Цей супутник, що бачить вночі та через хмари тощо, працюватиме в інтересах сил оборони України в режимі 24/7. «Придбати» – це не перебільшення. Він здобуватиме інформацію для потреб оборони України стільки, скільки фізично існуватиме і виконуватиме свої функції.

По-друге, одночасно було придбано доступ до цілого сузір’я супутників, наші військові зможуть користуватися базою даних їхніх фото протягом року.

По-третє, розшифровка знімків буде організована в такий спосіб, щоб дані надходили максимально оперативно.

Тобто наша армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. При чому робитиме це швидко, тоді, коли потрібно, і звідти, звідки потрібно.

Дані від партнерів залишатимуться важливим компонентом нашої обізнаності. Це поєднання підвищить якість прийняття рішень.

Ще один важливий момент. Генеральний штаб і воєнна розвідка визначили технічні вимоги до супутникових технологій, які хотілося б залучити для нашої армії. Під час аналізу конкретних пропозицій на ринку було з’ясовано, що можливості компанії ICEYE – це справжній «космос». Проте вони мали так само недосяжну вартість. Тому напочатку ми навіть не сподівалися, що вдасться їх залучити.

Врешті решт завдяки українському підприємцю Максиму Полякову у процесі перемовин вдалося отримати такі умови, які зробили космічну мрію реальністю. Наші військові і розвідка не приховували радості.

Адже поєднання якісних розвідданих з супутників та можливостей високоточної зброї дійсно створює нові спроможності.

Скажімо, незабаром кожен HIMARS, М270 чи MARS II, а також кожна гармата чи САУ з високоточними снарядами зможуть більш ефективно нищити ворога.

Усі знають, як майстерно працюють наші воїни під керівництвом військового командування. Уявіть, що вони почнуть робити з російськими окупантами, коли отримають додаткові можливості.

Це справді хороші новини, до яких доклалися прості громадяни, український бізнес, волонтери, оборонне відомство, воєнна розвідка і фахівці Генштабу.

Сама завдяки цій єдності Україна обов’язково переможе!

Щиро дякую усім причетним.

Слава Україні!

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