Радники “нормандської четвірки” хочуть вибрати дату переговорів України з сепаратистами. Єрмак це спростував

Сьогодні, 26 січня, радники “нормандської четвірки” зустрінуться в Парижі. Вони можуть говорити про дату переговорів України з сепаратистами про статус Донбасу.

Про це повідомляє dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці, пише DW, інформує NNS.

Також, як зазначає dpa, під час переговорів радників у Парижі йтиметься про “гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України”.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, який бере участь у зустрічі політичних радників Нормандського формату, в жорсткій формі спростував навіть саму можливість обговорення питання про прямі переговори з проросійськими бойовиками.

“Ми будемо говорити про відновлення режиму повного припинення вогню, який, на жаль, працює з великими порушеннями. Будемо говорити про гуманітарні питання, про відкриття пропускних пунктів і про майбутню роботу Нормандського формату. Позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам. Ніяких прямих переговорів з сепаратистами не було і не буде. А подібні вигадки з’являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися створити «зраду» на рівному місці: на режимі припинення вогню, обміні полоненими, роботі ТКГ”, написав він у своєму Facebook.

Зазначається, що затверджувати будь-які документи у нормандському форматі мають право лише лідери України, Німеччини, Франції та Росії, а зустрічі радників і міністрів у цьому форматі мають виключно консультаційний характер.

Нагадаємо:

26 січня в Парижі запланована зустріч політичних радників лідерів “нормандської четвірки” – Німеччини, Франції, України та Росії.

Україна не вважає ватажків так званих “ЛНР” та “ДНР” самостійними фігурами, тому на переговори з ними не піде. Росія ж, у свою чергу, хоче зняти з себе відповідальність за розв’язану на Луганщині та Донеччині війну, тому всіма способами намагається легітимізувати своїх ставлеників ОРДЛО як “представників Донбасу”.