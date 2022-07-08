Верховна Рада відтермінувала перехід на кіловат-години в платіжках за газ. Рішення підтримали 286 депутатів.

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про відтермінування обліку та розрахунків за об’єм газу в одиницях енергії.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, передає NNS.

Законопроєкт №7305 відтерміновує дату запровадження кіловат-години для вимірювання об’єму природнього газу з 1 травня 2022 року до 1 травня, що настає за датою припинення або скасування воєнного стану.

Як зазначено у пояснювальній записці до документа, 2 листопада 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, згідно до якого з 1 травня 2022 року облік та приймання-передача природного газу мав здійснюватися не у метрах кубічних, а в кіловат-годинах, у відповідності до усталеної європейської практики.

Ала наразі, у зв’язку з повномасштабною військовою агресією рф запровадити повноцінний облік та приймання-передачу природного газу в одиницях енергії здійснити практично неможливо, тому застосування цієї норми доцільно перенести, йдеться у документі.

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