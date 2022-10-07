Рада призначила Андрія Пишного головою НБУ. Що про нього відомо?

7 жовтня Верховна Рада призначила колишнього очільника «Ощадбанку» Андрія Пишного новим головою Національного банку.

Як передає NNS, про це повідомила народна депутатка з фракції «Слуга Народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

Перед цим Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував підтримати призначення Пишного на посаду голови Національного банку.

Що відомо про Андрія Пишного

З 2014 по 2020 рік Пишний був головою правління «Ощадбанку», а до цього декілька років провів у політиці. Так, у 2010 році він очолив комітет партійного контролю у політичному проєкті «Фронт змін» Арсенія Яценюка, а на парламентських виборах 2012 року — став заступником керівника штабу «Батьківщини».

У грудні того ж року Пишний став депутатом Верховної Ради у складі «Батьківщини, де, як писала УП, був одним з лідерів «групи Яценюка». З 2013 він став заступником голови партії «Батьківщина».

Як зазначає «Економічна правда», зараз Пишний тісно співпрацює з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, із яким він у 2016 році заснував громадську організацію «Відчуй», яка допомагає людям з вадами слуху.

Зміна керівництва НБУ

4 жовтня 2022 року голова Нацбанку Кирило Шевченко подав у відставку «через причини, пов’язані зі здоров’ям, які не може далі ігнорувати», а 6 жовтня Верховна Рада його звільнення підтримала.

Також 6 жовтня НАБУ та САП заявили, що Шевченку повідомили про підозру за діяльність під час управління «Укргазбанком». Слідчі виявили протиправну діяльність службовців державного «Укргазбанку», яка призвела до збитків у понад 206 мільйонів гривень.

За даними правоохоронців, керівництво банку використало інформацію про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування для розкрадання коштів. Так, службовці банку забезпечили укладання фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито як агенти банку залучили до нього великих клієнтів.

За такі «агентські послуги» «Укргазбанк» щомісячно незаконно виплачував винагороду цим людям. Упродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перерахували кошти держбанку на суму 206 мільйонів гривень.

У НАБУ кажуть, що не знають, де перебуває Шевченко, тому залишили повідомлення про підозру в Нацбанку. Шевченко був головою правління «Укргазбанку» з травня 2015 року до липня 2020-го.

Після цього Шевченко заявив про політичний тиск і відкинув звинувачення правоохоронців.